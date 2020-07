Zeman svými slovy o BLM vzbudil rozruch v zahraničí. Média mu oponují, že je dané hnutí antirasistické a mírumilovné

Projev Miloše Zemana

Včera jsme informovali o tom, že český prezident vystoupil v úterý 30. června na americké ambasádě při příležitosti oslav 244. výročí Dne nezávislosti USA. Ve svém projevu se mimo jiné vyjádřil i k heslu Black Lives Matter, které označil za „rasistické“. Kromě toho se pustil i do kritiky názorových vůdců spojených s protesty.

„Chci říct, že dnešní svět čelí útokům na nezávislost našich občanů jak ve Spojených státech, tak v České republice. To je nebezpečí, které nelze pominout, a my mu musíme čelit. Představte si současnou situaci - pouliční výtržnosti, hořící auta, ničení soch v obou zemích, pane velvyslanče, v obou zemích, a nejen to. Jsou zde hlupáci, kteří se prohlašují za lídry, kteří udávají správné hodnoty, nebo dokonce za opinion lídry,“ stojí v přepisu jeho proslovu, který byl zveřejněn na Facebooku.

Zeman dále prohlásil, že „potřebujeme svobodu myšlení a zdravý rozum“. V závěru se ještě vyjádřil k samotnému sloganu hnutí, což následně vzbudilo reakce okolí.

„Dovolte mi závěrem, pane velvyslanče, velmi provokativní větu. A prosím, věřte mi, že jsem zde nejen jako nezávislý občan, jsem zde také jako přítel Ameriky. To jistě víte. A v obou postaveních říkám, že slogan „Black Lives Matter“ je rasistický slogan, protože záleží na všech životech,“ uzavřel svůj proslov a poděkoval.

Reakce ze zahraničí

Zemanova slova však nezůstala beza reagovaly na ně různé zahraniční servery, včetně Francouzské tiskové agentury (AFP). Ze právy této nejstarší mezinárodní zpravodajské agentury pak čerpal informace dál například The Straits Times.

Ve zmiňovaném článku média upozorňovala především na to, že Zeman označil slogan ‚Black Lives Matter‘ za rasistický, a to „jen 11 dní potom, co Evropský parlament hnutí BLM silně podpořil a vyzval unijní státy, aby přijaly cíle hnutí“. Ve zprávě stojí také to, že dané hnutí je údajně antirasistické a velmi mírumilovné.

V textu se naráží také na to, že Zeman odsoudil „nepokoje na ulicích, pálení aut a ničení soch v obou zemích“. Připomeňme, že u nás protestující posprejovali sochu Winstona Churchilla slovy „Byl rasista“ a „Black Lives Matter“. I v USA a v Evropě se přitom protestující mají zaměřovat na sochy, které zobrazují kolonizátory či historické postavy vlastnící otroky. Miloš Zeman o takových aktérech hovořil jako o hlupácích, co se prohlašují za lídry či za opinion lídry.

Kromě toho zahraniční server popisuje českého prezidenta jako pročínského a proruského levicového politika. V neposlední řadě pak o nejvyšším představiteli ČR hovoří jako o někom, kdo je znám svými kontroverzními poznámkami.

„Řekl, že nepotřebuje nové velké bratry, aby mu říkali, jaké hodnoty má vyznávat,“ píše portál a dodává: „Než přednesl krátký projev v angličtině, varoval, že bude hrubý, a ne tak vřelý jako obvykle. Dodal, že se účastnil oslav amerického svátku jako nezávislý občan a přítel Spojených států.“

Francouzská tisková agentura však nebyla jediná, kdo si Zemanova proslovu všiml. K věci se vyjádřil i polský server TVP.info, který rovněž informoval o kritice vůdců hnutí Black Lives Matter Milošem Zemanem.

K věci se vyslovila i japonská mutace MSN, která také vycházela ze zprávy AFP.

Protesty v USA a hnutí BLM

Připomeňme, že protesty hnutí Black Lives Matter probíhají po celé Evropě a USA už několik týdnů a že je vyvolala násilná smrt Afroameričana George Floyda v Minneapolisu. Toho totiž zabil policista. Na internetu se následně objevilo video, na kterém policisté nasadili Floydovi pouta, srazili jej k zemi, přičemž jeden mu tlačil kolenem na krk. Floyd na videu několikrát říká, že nemůže dýchat, a poté omdlí. Dotyčný následně zemřel na resuscitačním oddělení v nemocnici.

Zmiňme také to, že Evropský parlament dne 19. června 493 hlasy přijal rezoluci „Black Lives Matter“ a odsoudil rasismus a bílý supremacismus ve všech formách. Kromě toho vyzvala členské země, aby odsoudily „nepřiměřené použití síly a rasistické tendence při vymáhání práva“.