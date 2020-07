„Pane prezidente, opět jste šlápl důkladně vedle.“ Schwarzenberg brání heslo Black Lives Matter

Včera jsme informovali o tom, že český prezident vystoupil v úterý 30. června na americké ambasádě při příležitosti oslav 244. výročí Dne nezávislosti USA. Ve svém projevu se mimo jiné vyjádřil k heslu Black Lives Matter, které označil za „rasistické“, a kromě toho se pustil i do kritiky názorových vůdců spojených s protesty.

Schwarzenberg: Opět jste šlápl důkladně vedle

Jeho slova však vzbudila vlnu reakcí, a to jak v Česku, tak v zahraničí. Zaměříme-li se na českou scénu, zde na jeho proslov reagovalo několik osobností. Jednou z nich je čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který celou věc okomentoval na svém účtu na Facebooku.

„Náš pan prezident si vždy připraví nějaké překvapení. Na včerejší každoroční recepci v rezidenci amerického velvyslance na závěr svého tradičního proslovu řekl, že „Black Lives Matter“ je rasistický výrok. Není,“ napsal hned v úvodu.

Podle Schwarzenberga totiž lidé nesmějí zapomínat na to, jak toto heslo vzniklo. „Leckde, a přiznávám, že i ve dvou středoevropských zemích, které znám opravdu dobře, jsou policisté vůči občanům tmavší pleti mnohem přísnější a mnohdy i docela suroví. Zažil jsem to jako předseda Helsinského výboru pro lidská práva dosti často. Není to nic nového ani v Evropě, ani v Americe,“ uvádí.

„Z toho vznikl onen slogan, že černé životy jsou důležité. To heslo zásadně není namířeno proti bílým, rudým, nebo Asiatům. Je to zoufalý výkřik Američanů, kteří ani více než sto padesát let po zrušení otroctví nejsou vždy a všude nazíráni jako rovnoprávní občané. Pane prezidente, opět jste šlápl důkladně vedle,“ reagoval tento český politik na výrok Miloše Zemana.

Podle jeho slov je však v USAponěkud lehkovážnější, a tak rukou policie v této zemi zahyne mnohem více Američanů tmavší pleti než ostatních.

Pokud jde o to, jak na Schwarzenbergovo vyjádření reagovali lidé, lze říci, že to bylo různé. Uživatelé na jednu stranu s politikem souhlasili, ale na druhou stranu se objevili i to, co dávali za pravdu prezidentovi.

Dle některých komentujících je totiž čestný předseda TOP 09 vedle.

„Prezident to řekl popravdě. Je to rasistické heslo, které obhajuje jen černoušky… Správné heslo je All lives Matter… A na kecy sluníčkářů seru,“ reagoval poněkud ostře jeden z uživatelů sítě.

„Starý bílý muž, zcela mimo realitu.“

Jako další se k prezidentovu vystoupení vyslovil i Jiří Pehe, český politolog, spisovatel a politický komentátor. Ten Zemana označil za „starého bílého muže zcela mimo realitu“.

„Prezident Zeman na oslavě amerického Dne nezávislosti pravil, že hnutí Black Lives Matter je rasistické, protože jde o všechny životy. Starý bílý muž, zcela mimo realitu, vylezl z lánského zámku, a bez jakékoliv snahy pochopit, oč v USA skutečně jde, pronesl další nehoráznost,“ uvedl ve svém tweetu.

​O svůj názor na věc se pak podělil také editor zahraniční redakce Deníku N, Jan Kudláček. Ten se zamyslel zejména nad tím, co českou hlavu státu k takovému prohlášení vedlo.

„Přemýšlím, co vedlo Miloše Zemana ke včerejšímu prohlášení na americké ambasádě, a vychází mi z toho jediné: návštěvu Bílého domu už definitivně vzdal. ;) (Ale kdyby dnes mohl být potřetí volen, zdá se mi, že by drtivě vyhrál i díky Čechům, co ho doteď nemuseli.),“ napsal.

Kritika ze zahraničí

Na Zemanova slova reagovaly také různé zahraniční servery, včetně Francouzské tiskové agentury (AFP). Ze zprávy této nejstarší mezinárodní zpravodajské agentury pak čerpal informace dál například The Straits Times.

Ve zmiňovaném článku média upozorňovala především na to, že Zeman označil slogan ‚Black Lives Matter‘ za rasistický, a to „jen 11 dní potom, co Evropský parlament hnutí BLM silně podpořil a vyzval unijní státy, aby přijaly cíle hnutí“. Ve zprávě stojí také to, že dané hnutí je údajně antirasistické a velmi mírumilovné.

V textu se naráží také na to, že Zeman odsoudil „nepokoje na ulicích, pálení aut a ničení soch v obou zemích“. Připomeňme, že u nás protestující posprejovali sochu Winstona Churchilla slovy „Byl rasista“ a „Black Lives Matter“. I v USA a v Evropě se přitom protestující mají zaměřovat na sochy, které zobrazují kolonizátory či historické postavy vlastnící otroky. Miloš Zeman o takových aktérech hovořil jako o hlupácích, co se prohlašují za lídry či za opinion lídry.