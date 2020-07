„Nezbláznili jsme se? Budeme zkoumat, co si v posteli říkají?“ Kolem moderátorky ČT Witowské a diplomata Koláře to vře

Moderátorka Světlana Witowská nedávno ukončila své působení v Událostech a Událostech, komentářích na ČT. Nyní média probírají její nový vztah s diplomatem Petrem Kolářem a možný střet zájmů. Co na to říkají radní ČT?

Podle odhalení Blesku Witowská randí s bývalým velvyslancem v Rusku a USA Petrem Kolářem (57), který je aktuálně poradcem budoucího možného prezidentského kandidáta generála Petra Pavla. Podle deníku vzniká kvůli možnému vztahu mezi moderátorkou a diplomatem podezření na střet zájmů ze strany moderátorky.

Člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý na dotaz Blesku uvedl, že soukromím jiných lidí se nezabývá.

„Podle mě v této věci platí staré pravidlo, že ‚zaľúbení, tí sú chránení´. A to i proti Kodexu ČT. Soukromím jiných lidí se opravdu nezabývám. Paní Witowská je výborná moderátorka a co dělá mimo svoji práci, je mi jedno. Přeji jí, aby v lásce našla štěstí,“ řekl.

Hana Lipovská uvedla, že jako radní ČT nevidí žádný střet zájmů Witowské.

„Vzhledem k tomu, že paní Witowská tvrdí, že své nadřízené informovala, pak zjevně vyhodnotili vzniklou situaci jako bezproblémovou a ohrožení nestrannosti, objektivity a vyváženosti v práci paní moderátorky nepozorují. Samotná Rada ČT vydává podle Kodexu ČT doporučení pouze v případu pochybností o střetu zájmů generálního ředitele,“ napsala Lipovská na Facebooku.

K jejímu prohlášení se vyjádřil další člen rady Vadim Petrov. „Nezbláznili jsme se? Budeme zkoumat, jak moc se znají? Tykají si? Líbají se? Spí spolu? Co si v posteli říkají? Mluví Světlana o své práci? Říká jí Kolář svůj názor? Nemluví Světlana ze spaní? Dokáže si uhájit svoji veřejnoprávní čistotu?“ ptal se rozhořčeně.

„Proboha, není odsouzena k celibátu. A k názorovému už vůbec ne. Součástí kompetence radního je i prokázat schopnost posoudit, co je relevantní a co ne, televizi kritizovat, ale také se za ní postavit. Radní zastupují laickou veřejnost, to předpokládá při výkladu zákonů a kodexu především používat vlastní rozum,“ prohlásil a dodal, že se ho novináři ptali také. „Že neotiskli, když jsem je poslal někam, je jiná věc,“ doplnil Petrov.

Podle Blesku však hodlá potenciální střet zájmů řešit radní ČT Zdeněk Šarapatka. „Je to samozřejmě problém. Není to úplně tak, aby nad tím vedení ČT mohlo mávnout rukou. Využiji svého práva a vedení televize se na to zeptám,“ řekl deníku a srovnal situaci s tou, která nastala po provalení vztahu Alexandry Mynářové.