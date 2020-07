Ze studie vyplývá, že Česko má v Evropě nejvýhodnější podmínky pro rozšiřování výroby

ČTK informuje, že k úspěchu pomohl naší zemi podle autorů nízký stupeň rizika, dále vynikající lokalita a nízké provozní náklady. Kromě jiného byla letos hodnocena i schopnost opětovného restartu po krizi způsobené koronavirem. Podle studie si v této oblasti vedlo Česko dobře a uspělo. Uvádí se, že v této oblasti se Česko umístilo ve druhé čtvrtině zemí, které byly na restart připraveny nejlépe.

„Zařadilo se tak po bok Kanady či USA nebo z Evropy Rakouska, Spojeného království a Švédska. Blízké Polsko či Maďarsko naopak takové úrovně schopnosti znovuzotavení nedosáhly: jsou až ve třetí čtvrtině,“ uvedli autoři studie.

Ferdinand Hlobil ze společnosti Cushman & Wakefield uvedl, že koronavirová krize ukázala na úskalí globálního propojení. Ač by se podle něj zdálo jako logické řešení problémů návrat výroby do původních zemí, dodává, že v širším měřítku toto není reálné.

Vysvětlil, že pakliže by nastoupila druhá vlna pandemie koronaviru, výrobci se spíše zaměřují na to, aby zajistili nepřerušení dodávek materiálu či součástek. Podle něj je jen několik málo firem, které uvažují o přesunu výroby do Evropy kvůli snížení závislosti na asijských zemí. A právě Česká republika je podle jeho slov v dobré pozici, aby se stala cílem těchto snah.

V neposlední řadě zmiňme, že mezi nejvhodnější destinace, do kterých by mohly umístit výrobní firmy svůj provoz, se řadí Česko již od roku 2016, kdy bylo do daného žebříčku zahrnuto poprvé.

„To, že se Česká republika dlouhodobě drží mezi zeměmi vhodnými pro výrobní sektor, je pro naši ekonomiku pozitivní zpráva. Významně k tomu přispívá strategická poloha Česka uprostřed Evropy s dobrou dopravní infrastrukturou, zdejší vyspělé podnikatelské, ekonomické i politické prostředí s nízkou úrovní rizika a také nevysoké náklady na pracovní sílu, energie či výstavbu,“ sdělil.

Bezpečnost během pandemie

Připomeňme, že v dubnu sestavilo konsorcium Deep Knowledge Group žebříček nejbezpečnějších zemí během pandemie covidu-19. Podle zveřejněných výsledků studie se na 1. místo z hlediska bezpečnosti a stability v době epidemie dostal Izrael, na druhém místě je Německo a dalším lídrem je Jižní Korea. Z celkem 40 zemí se do top desítky dostaly také Austrálie, Čína a Japonsko. Česká republika se umístila na 25. místě, Slovensko má 38. pozici.