Babiš či ruští tajní agenti? Někdo v Bruselu okrádá europoslance. Za oběť padnul i Zdechovský – přišel o koloběžku

„Už více jak 50 kanceláří europoslanců v době koronaviru navštívili zloději, přestože vstup do budovy mají pouze zaměstnanci. Na tom by asi nebylo nic překvapivého, protože se krade i v jiných parlamentech. Nicméně ukrást desítky počítačů, tabletů, foťáků, mobilů nebo v mém případě koloběžku, prostě není věc, která by se dala přejít,” uvedl Zdechovský.

Europoslanec kvůli tomu zkritizoval zodpovědnou za bezpečnost místopředsedkyni EP Ditu Charanzovou (ANO). Ta dle něj měla okamžitě zareagovat, když ještě před třemi týdny podali europoslanci stížnost.

Nicméně svá protiopatření Zdechovský a jeho kolegové již začali zavádět. K věci přistoupili s humorem a oblepili kanceláře letáky se vzkazy „Bůh tě vidí” či „Vem si cokoliv jiného, tohle byl dárek od mámy!”.

„Jo a taky si zloději nesmí zapomínat dezinfikovat ruce, nebo nosit rovnou rukavice. Bezpečnost především!” dodal Zdechovský.

„Za to může Babiš”

Zpráva českého europoslance vzbudila zájem mnoha uživatelů, kteří ji s humorem okomentovali. Někdo přišel z legračnímu návrhy, jak dalším krádežím zabránit.

„Pořiďte fotopasti, věřím, že se chytí sám,” píše jeden uživatel.

„Chtělo by to přijmout nějakou rezoluci. To pomáhá...” navrhuje další.

Našli se i ti, kdo najednou „zjistil” hlavní podezřelé. Svádělo se to na tajné ruské agenty či na českého premiéra Andreje Babiše, který dříve označoval Zdechovského za vlastizrádce. Mezi možné viníky někdo zařadil i předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Charanzová: Krádeže řešíme

Ve svém komentáři pro deník Echo24 Dita Charanzová sdělila, že krádeže se nyní řeší, a to nejenom uvnitř Evropského parlamentu, ale i s belgickou policií.

„Rychlost jejího vyšetřování ale pochopitelně ovlivnit nemohu,” řekla s tím, že Zdechovský jo přímo nekontaktoval a konkrétně o jeho případu se dozvěděla až z médií.