„Praho, tak jsme Tě zase trumfli! Nahodí Hřib odstín muchomůrky zelené?“ V Brně se politika dělá i barvou vlasů

Server BrněnskýDeník.cz. sdělil, že náměstek brněnské primátorky Petr Hladík se rozhodl obarvit vlasy do zelené barvy. Tento krok je součásti nové výzvy a kampaně Připrav Brno, která má za úkol informovat co nejvíce lidí o tom, jak se lépe připravit na klimatické změny.

Zároveň kampaň chce po občanech, aby přispěli ke zlepšení životního prostředí. K tomu účelu město Brno spustilo nový web www.pripravbrno.cz.

Náměstek primátorky Petr Hladík, který odpovídá zrovna za dotyčnou problematiku, si pak před kamerami nechal obarvit vlasy nazeleno po schůzi městské rady před zraky primátorky, náměstků a radních.

„Novou kampaní chceme apelovat i na terciární sektor, který v této oblasti hraje významnou roli,“ prohlásil Hladík.

„Já jsem si těch deset věcí, které by se měly udělat, studovala. A něco vymyslím. A s těmi zelenými vlasy - no, zkusím to taky,“ vyjádřila podporu svému náměstkovi primátorka Markéta Vaňková.

Ten ji také vyzval, aby zopakovala jeho krok.

Vrchol politického pozérství

Chování Hladíka nezůstalo bez pozornosti ze strany veřejnosti.

„Náměstek Hladík (KDU-ČSL) primátorky Vaňkové (ODS) přispěl ke zlepšení životního prostředí tím, že si obarvil řepu na zeleno. Samozřejmě před kamerami a to na zasedání Rady města Brna. Co taky jiného dělat na zasedání Rady, že?! Vyzval taky primátorku, která řekla 'A s těmi zelenými vlasy - no, zkusím to taky'. Tak, konečně jsme to klima vyřešili,“ zareagoval na případ právník Tomáš Tyl.

„KDU je v Brně pod 5 % a tak doufám, že po sloganu pana náměstka Hladíka 'Brno je Boží' v příštích volbách přijde třeba s něčím, co fakt vyřeší problémy Brna - například 'Brno je Boží a Gréta je Jeho posel'. O tom, že primátorka z ODS si myslí, že zelená hlava pomůže klimatu, neříkám radši nic,“ poznamenal advokát.

Na závěr přišel s myšlenkou, že by čin Hladíka mohl vzít za příklad a jemu sledovat i pražský primátor Zdeněk Hřib.

„Ano, po kampani se slepicemi, Tchaj-wanem a tančícím hrochem je tohle další level 'opravdu pravicové politiky ODS 0,009'. Praho, tak jsme Tě zase trumfli! Myslíte, že Hřib nahodí odstín muchomůrky zelené?!“ dotazuje se Tyl závěrem.

Předseda spolku Brno Plus Robert Kotzian zareagoval na tuto situaci v poněkud širším kontextu.

„Jeden by si myslel, že vrchol politického pozérství už byl dosažen. A pak si přečte tohle... Pokud má pan lidovecký náměstek nutkavou potřebu dělat ze sebe obecního kašpara, je to jeho věc. Ale nerozumíme tomu, proč mu koaliční partneři umožňují prosazovat utrácení veřejných peněz v nemalém množství za aktivistické Potěmkinovy vesnice, jako je třeba web http://priprav.brno.cz a otravování brněnských firem se svými P.R. potřebami (viz tentýž web), aby ze sebe mohl dělat hlavního brněnského zachraňovače klimatu...?“ stojí v příspěvku Kotziana.

Nešetřili politiky i další sledující.

„Tento odvážný čin pozitivně ovlivní klima na celá staletí,“ napsal Martin Klíč.

„Kolik že to je z Brna km do běsnící Vídně? Oni jsou fakt idioti,“ zareagovala Karolína Jedličková.