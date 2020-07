V Česku znovu zrychlil nárust nakažených koronavirem. Z epidemiologické situace v zemi mají obavy na Slovinsku

Nárust případů covidu-19, který vyvolává nový koronavirus, následuje třídennímu zpomalování. Aktuálně je tak v České republice přes čtyři tisíce aktivních případů, celkem bylo evidováno 12 178 nakažených.

Nejvyšší podíl nových případů byl během posledních sedmi dní zaznamenán na Karvinsku, kde se nákaza šířila mezi horníky společnosti OKD. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel se v okresu za uplynulý týden nakazilo 279 lidí. Druhý nejvyšší podíl případů evidovalo sousední Frýdecko-Místecko, kolem 36 pozitivně testovaných na 100 tisíc obyvatel. Následovalo Ostravsko s 32 případy. Další okresy Česka mají deset a méně případů na 100 000 obyvatel.

Obavy Slovinska

Ze současné epidemiologické situace v Česku májí obavy na Slovinsku. Země tak uplatňuje pro přijíždějící Čechy 14denní karanténu, pokud se neprokážou doklady o pobytu. Na seznamu méně bezpečných spolu s Českou republikou skončily také Francie a Chorvatsko.

Ministerstvo zahraničí ČR však uvádí, že je stále možné projíždět Slovinsko tranzitem. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček také avizoval na dnešek jednání se svým slovinským protějškem o podmínkách vstupu pro české občany.

O podmínkách vstupu českých občanů do Slovinska dnes budu mluvit se svým slovinským protějškem @AnzeLog. https://t.co/xYaqFteqe3 — Tomáš Petříček (@TPetricek) July 3, 2020

Český premiér Andrej Babiš nevidí důvod pro opatření Slovinska vůči Česku. Dle něj jde pouze o lokální problém v Karviné.

„Doufejme, že Slovinsko to zohlední, a od toho opatření upustí, protože pro něj není nejmenší důvod," uvedl před odletem na setkání premiérů Visegradské čtyřky ve Varšavě.

Vyhlášení pandemie

Úřady Číny 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení covid-19. Dne 11. března pak generální ředitel WHO informoval o vyhlášení pandemie covid-19.