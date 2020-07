Ani jednání ministrů nepomohlo. Slovinci neustoupili, pro vstup do země je nutný test nebo karanténa

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček dnes po jednání se svým protějškem potvrdil, že čeští občané se budou muset na slovinských hranicích prokázat negativním testem na covid-19 a platnou rezervací ubytování. Pakliže toto neučiní, budou muset na 14 dní do karantény. Do ČR se ovšem mohou vrátit bez omezení.

„Od dnešní půlnoci platí omezení pro občany, kteří jedou do Slovinska na dovolenou. Musí se prokázat rezervovaným ubytováním a doložit negativní test na covid-19 starý nejvýše 36 hodin. V opačném případě musí na čtrnáct dní do karantény,“ objasnil Petříček.

Slovinsko jako tranzitní země

Lidem, kteří chtějí odjet do země již v sobotu a pobyt mají zaplacený, doporučuje, aby si zajistili test. „Pokud třeba pojedete v sobotu, doporučujeme si ještě dnes zajistit test na covid-19,“ prohlásil.

Podle slov Petříčka mohou lidé, kteří se již na území Slovinska nachází, zůstat v zemi s tím, že se poté do Česka bez omezení vrátí. Co se týče Slovinska jako tranzitní země například do Chorvatska, pro to se podmínky nijak nemění.

„Pro tuto skupinu lidí se nic měnit nebude. Cesta přes Slovinsko ale může být doprovázena policejními kontrolami,“ upozornil s tím, že by mělo stačit potvrzení o ubytování.

Detaily však budou ještě řešit, dodal. Petříček věří, že situace je pouze dočasná. Vysvětlil, že o epidemiologické situaci bude jednat se slovinskou stranou jak velvyslanectví v Lublani, tak i ministerstvo zahraničí a premiér Babiš. Podle jeho slov by se mělo Česko dostat zpět do zelené kategorie poté, co se čísla nově nakažených dostanou pod 10 na 100 tisíc obyvatel.

Kromě toho dodal, že zatím nemá žádné signály o tom, že by se jiné evropské státy chystaly Česko vyřadit ze seznamu bezpečných zemí. V neposlední řadě ještě zmiňme, že podle premiéra není důvod k tomu, aby Slovinsko odstraňovalo Česko ze seznamu bezpečných zemí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zase tento krok označil za neobjektivní.

RegioJet přestává prodávat jízdenky

Na novou situaci zareagoval také český dopravce RegioJet, který přestal prodávat jízdenky do Lublaně. V tiskové zprávě RegioJetu se uvádí, že provoz vlaků z Česka do Chorvatska není nijak omezen. Dopravce umožňuje storno již zakoupených jízdenek a také vrácení peněz. Mluvčí dopravce Aleš Ondrůj uvedl, že prodej jízdenek je pozastaven do doby, než dojde k vyjasnění situace.

„Přestože se v porovnání s počtem cestujících do Chorvatska jedná o výrazně nižší počet, zatím řádově několik cestujících na každý spoj, je zapotřebí nejprve vyjasnit platnost veškerých změn a postupů tak, abychom mohli prodej jízdenek opět co nejdříve obnovit,“ řekl.