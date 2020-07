„Neotravuj, debílku.“ Řeporyjec Novotný otevřeně útočí na policisty. Čelí dalšímu vyšetřování

Bývalý policejní prezident Stanislav Novotný kritizoval řeporyjského starostu loni v prosinci ve vysílání ruské televize Rossia 1. Rozhovor probíhal okolo úmyslu Pavla Novotného postavit v Řeporyjích pomník nacistickým vrahům vlasovcům.

V reakci na rozhovor Stanislava Novotného pro ruskou televizi starosta Řeporyjí pro česká média vůči bývalému policejnímu prezidentovi směřoval komentář, že je vlastizrádce a „vlastizrádci by měli viset“.

„Já si myslím, že za tohleto, co se tam odehrálo, by měl viset ten člověk, protože to je vlastizrada,“ cituje v usnesení Policie České republiky slova řeporyjského starosty, které Pavel Novotný publikoval na svém Twitteru. V něm byl informován, že vůči němu bylo zahájeno trestní stíhání.

Vyšetřovatel Varaďa, ten, co u výslechů říká soudruhovi lžidoktoru pedagogiky Ondráčkovi "pane doktore", se mě po Ondráčkovi rozhodl udělat i za vlastizráce Standu Novotného a můj rok starý rozhovor na iDnes s @Plesl1. Zavolal jsem mu, že nemám čas na výslech a že je debílek. pic.twitter.com/LuyPAZyJ6r — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) July 3, 2020

​V rozhovoru pro portál Idnes řeporyjský starosta mimo jiné vyzval, aby byl bývalému policejnímu prezidentovi Stanislavu Novotnému „pomočen hrob“. Řeporyjec následně zaútočil na příslušníky Policie České republiky.

„Vyšetřovatel Varaďa, ten, co u výslechů říká soudruhovi lžidoktoru pegagogiky Ondráčkovi „pane doktore“, se mě po Ondráčkovi rozhodl udělat i za vlastizrádce Standu Novotného a můj rok starý rozhovor na iDnesu. Zavolal jsem mu, že nemám čas na výslech, a že je debílek,“ okomentoval policejní usnesení Pavel Novotný.

Starosta Řeporyjí o několik minut později na svém Twitteru publikoval i své předvolání k výslechu podepsané vrchním komisařem Michalem Varaďou.

Pavel Novotný vedle podpisu příslušníka policie nakreslil symbol vulgárně používaný pro vyobrazení ženského pohlavního orgánu a doprovodil to slovy: „Neotravuj, debílku!“

„A škodím si dál. Co už? Zavřít mě nedokáže a Řeporyjím jsou tyhle věci jedno. Tady pracuji, nekradu a je tu pořádek. Stát si mě nezaslouží. S vyšetřovatelem, co říká Obuškovi "pane doktore“, se jinak bavit nebudu,“ dodal Pavel Novotný.

A škodím si dál. Co už? Zavřít mě nedokáže a Řeporyjím jsou tyhle věci jedno. Tady pracuji, nekradu a je tu pořádek. Stát si mě nezaslouží. S vyšetřovatelm, co říká Obuškovi "pane doktore, se jinak bavit nebudu. pic.twitter.com/4vy7VCsOgI — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) July 3, 2020

​Útok na poslance KSČM

Starosta Řeporyjí ke všemu čelí obžalobě za to, že loni v květnu na Twitteru napsal, že by si přál, aby poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky visel. Pavlu Novotnému v tomto procesu hrozí až dva roky odnětí svobody.

Sám starosta Řeporyjí pro česká média prohlásil, že „si stojí za tím, co řekl“.