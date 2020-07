Češi nejsou bezpeční! Po Slovinsku mění pravidla pro vstup také Lotyšsko a Estonsko

„Po Slovinsku je omezen vstup českých občanů také na území Lotyšska. Povinná 14denní karanténa platí od dnešního odpoledne. Karanténu není možno nahradit negativním testem. Lotyšské úřady seznam bezpečných zemí aktualizují v týdenním intervalu,“ stojí na sociálních sítích českého ministerstva zahraničí.

​Nová pravidla začala platit z toho důvodu, že „byla na základě epidemiologické situace Česká republika zařazena Lotyšským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí do tzv. žluté skupiny zemí. To znamená, že kumulativní počet nemocných covid-19 za posledních 14 dní překročil 15 osob na 100 tisíc obyvatel“, stojí na internetové stránce velvyslanectví České republiky v Rize.

Podobná situace okolo českých občanů se týká i Estonska.

„Podle pravidelného přezkumu nesplňuje Česko kritéria pro zemi, jejíž občané mohou volně vstoupit na území Estonska. V týdnu od 6. do 12. července proto musí Češi po příjezdu do Estonska povinně absolvovat dvoutýdenní karanténu,“ informovalo české ministerstvo zahraničí.

​Situace se Slovinskem

Vládě se nepodařilo přesvědčit slovinské úřady, že v případě nových českých nakažených se jedná pouze o lokální ohnisko. Země proto zpřísnila podmínky pro vstup českých občanů na své území. Češi se zde budou muset na hranicích prokázat negativním testem na covid a platnou rezervací ubytování. Jinak musí na 14 dní do karantény. Cestovat zpět do Česka přitom mohou bez omezení.

V případě Chorvatska se nic nemění. „Pro občany, kteří cestují do Chorvatska, se nic nemění. Měli by se ale držet doporučení, aby tranzit provedli co nejrychleji,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Růst počtu nakažených

V posledních několika dnech je v Česku pozorován poněkud zvýšený počet záchytů onemocnění novým typem koronaviru. Vláda říká, že se jedná pouze o lokální ohnisko na Karvinsku. Jinak je epidemiologická situace v zemi klidná