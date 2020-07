Korporace lidem vymývají mozky. Doplatí na to, říká Stonjeková

„Dovolím si takovou malou predikci... Ve středně a dlouhodobém horizontu budou největší úspěch slavit ty firmy, které budou lidem nabízet zboží a služby a ne ty, které budou nádavkem dávat zákazníkovi politické školení uvědomělého občana,“ napsala na svém Facebooku komentátorka a dodala: „Dnes se velké korporace pod vlivem svých marketingových stratégů tváří, že klíč k úspěchu je, cpát spotřebiteli svůj názor. Nakrmit ho tím svým správným viděním světa. Naučit ho, co si má myslet. Teď je to PR a marketingová móda (jako člověk z oboru celkem vím, o čem mluvím). Jde vlastně o to, neprodávat zákazníkovi zboží a služby pro jejich kvalitu, ale proto, že firma jakoby stojí na té správné straně barikády - to má být ta hlavní konkurenční výhoda.“

Podle jejího názoru jsou lidé ze střední Evropy, kteří si pamatují komunistické manýry, na podobný výchovný přístup alergičtí, a proto se budou těmto společnostem vyhýbat.

„Brzy se ale ukáže, že není. Že je to naopak slepá ulička. Že zákazník - zvláště v regionu střední Evropy, která zažila 40let té jediné bolševické pravdy, cenzury a propagandy - nic takového nejen nechce, ale je na takový “výchovný” přístup dokonce vysloveně alergický,“ mysli si Karolína Stonjeková.

Komentátorka dodala, že většina společnosti, jež tvoří hlavní zdroj příjmů velkých firem, říká podobnému chování jasné „ne“.

„Zkrátka, přijde doba, kdy si firmy uvědomí, že jejich zákazníci, kteří je živí, nejsou aktivističtí křiklouni, ale naopak mlčící tichá většina, která má na současné levičácké běsnění naprosto jasný názor, který zní “NE”!“ uzavřela svůj post Stonjeková.

Útok na Facebook

Komentátorka těmito slovy reagovala na vyjádření společnosti E.on, v němž firma uvedla, že bude podnikat kroky, s jejichž pomocí chce přinutit sociální sít Facebook „aktivně řešit nenávistné projevy“. Pasivita Facebooku v těchto otázkách údajně neodpovídá hodnotám firmy.