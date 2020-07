Jaké počasí nás čeká v červenci? Slunečno a teplo, ale bez tropů

Podle Českého hydrometeorologického úřadu by se měly teploty pohybovat kolem 25 °C, krátkodobě by se mohly vyšplhat i přes třicítku. Koncem měsíce lze pak očekávat mírné ochlazení a déšť.

„Celkově období od 6. července do 2. srpna jako celek by mělo skončit teplotně v normálu,“ stojí v měsíční předpovědi počasí ČHMÚ.

Co se týče průměrné teploty v tomto období, ta je 18,6 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1994, tehdy činil průměr 22,4 °C a nejnižší průměr byl pak v roce 1961 s 15,5 stupni Celsia.

Meteorologové uvedli , že déšť očekávají v příštích dvou týdnech pod dlouhodobým normálem, více by mělo pršet pak během poslední červencové dekády. „Celkově bude období od 6. července do konce července srážkově podnormální, popřípadě na spodní hranici dlouhodobého srážkového normálu.“

V příštím týdnu, tedy od 6. do 12. července se očekává polojasná obloha s teplotami od 23 do 26 stupňů. Déšť se v tomto období příliš neočekává. V následujícím týdnu od 13. do 19. července by mělo být většinou polojasno s občasným deštěm a ojedinělými bouřkami. Denní teploty se vyšplhají na 22 až 28 stupňů. V týdnu od 20. do 26. července bude ještě teplejší počasí, jelikož lze očekávat teploty až ke 29 stupňům.

O víkendu k vodě

Co se týče prodlouženého víkendu, pak v sobotu meteorologové očekávají jasno až polojasno. Chladnější noc bude mezi 10 a 14 stupni, přes den teploty dosáhnou 22 až 26 stupňů. V neděli bude také jasno až polojasno. Začne však přibývat více oblačnosti a odpoledne se mohou objevit přeháňky a bouřky. Teploty dosáhnou až 28 stupňů.

O volném pondělí čeká Čechy většinou polojasno. Od západu bude přibývat oblačnost s deštěm a bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni. Polojasno má být také v úterý, na východě se objeví i přeháňky. Teploty však vyrostou až na 29 stupňů.

Povodně v Česku

Na začátku týdne se část Česka potýkala se silnými dešti a zvýšením hladin řady řek. V úterý ráno byla nejkritičtější situace na Orlici v Týništi nad Orlicí, kde byl zaznamenán 3. povodňový stupeň. Naopak již v úterý ráno začaly klesat hladiny řek na Vysočině, jihu Moravy a Pardubicku.

Na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí byl zaznamenán druhý stupeň. V 6:00 klesly na 1. stupeň povodňové aktivity řeky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou a Divoká Orlice v Kostelci nad Orlicí.

Orlice v Týništi nad Orlicí ráno vystoupala na 374 centimetrů, hranici třetího stupně tak převyšovala o čtyři centimetry. Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí byla na 289 centimetrech, od třetího stupně ji dělilo 21 centimetrů.