Během pátku přibylo 141 nakažených. Pro Česko platí ve čtyřech evropských zemích zpřísněné podmínky pro vstup

Z údajů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že během pátku přibylo v Česku 141 případů nákazy novým typem koronaviru. Kvůli rostoucímu číslu nových případů platí pro Čechy zpřísněná opatření při vstupu do čtyř evropských zemí.

Co se týče situace s koronavirem, připomeňme, že první případ se v Česku vyskytl 1. března. Od té doby bylo potvrzeno 12 319 případů, z nichž 7848 lidí se již vyléčilo a 352 osob nemoci podlehlo. Aktuálně se s nemocí potýká 4119 lidí.

Slovinsko zpřísňuje opatření

Co se týče tohoto týdne, pak nejmenší nárůst byl zaznamenán ve středu – laboratoře odhalily 92 nových případů. Během čtvrtku se však číslo dostalo opět na 132 nových případů. Nejvíce případů bylo v tomto týdnu potvrzeno v pondělí, jednalo se o 202.

Právě kvůli zvýšenému nárůstu nových denních případů koronaviru zpřísnily čtyři evropské státy pro Čechy podmínky při vstupu do země. Jedná se o Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr.

Od soboty musí Češi po příjezdu do Slovinska předložit negativní test na nový koronavirus, který ale nesmí být starý více než 36 hodin a musí také ukázat doklady o zaplaceném pobytu. V opačném případě jsou povinní nastoupit do 14denní karantény. Pakliže cestují Češi do Chorvatska, průjezd přes Slovinsko je i nadále možný bez velkých omezení. Negativní test není nutné předkládat, nicméně cestujícím mohou cestu zkomplikovat policejní kontroly a dopravní komplikace na slovinsko-chorvatské hranici.

Během včerejšího dne proběhlo jednání českého a slovinského ministra zahraničí ohledně této situace. I přesto však Slovinsko trvá na těchto podmínkách s tím, že pokud klesne v Česku za 14 dní počet nově nakažených pod 10 na 100 tisíc obyvatel, pak se ČR opět vrátí mezi bezpečné země.

Přísnější je situace v Lotyšsku

Ještě přísnější situace než ve Slovinsku platí pro Čechy v Lotyšsku. ČR byla zařazena na žlutý seznam zemí, protože denní nárůst nově nakažených překročil za 14 dní 15 osob na 100 tisíc obyvatel. Na rozdíl od Slovinska však v této zemi Čechům nestačí ani předložit negativní test na koronavirus. Pakliže se rozhodnou vstoupit do země, musí podstoupit 14denní karanténu.

V Estonsku musí Češi v týdnu od 6. července po příjezdu do země absolvovat dvoutýdenní karanténu. Co se týče Kypru, pak po příjezdu do země se musí od 6. července Češi prokázat negativním testem na covid-19 starým maximálně tři dny.

Neobjektivní krok

Ke kroku, který učinilo Slovinsko, se vyjádřili i český premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle premiéra není důvod k tomu, aby Slovinsko odstraňovalo Česko ze seznamu bezpečných zemí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zase tento krok označil za neobjektivní.

Na novou situaci zareagoval také český dopravce RegioJet, který přestal prodávat jízdenky do Lublaně. V tiskové zprávě RegioJetu se uvádí, že provoz vlaků z Česka do Chorvatska není nijak omezen. Dopravce umožňuje storno již zakoupených jízdenek a také vrácení peněz. Mluvčí dopravce Aleš Ondrůj uvedl, že prodej jízdenek je pozastaven do doby, než dojde k vyjasnění situace.

„Přestože se v porovnání s počtem cestujících do Chorvatska jedná o výrazně nižší počet, zatím řádově několik cestujících na každý spoj, je zapotřebí nejprve vyjasnit platnost veškerých změn a postupů tak, abychom mohli prodej jízdenek opět co nejdříve obnovit,“ řekl.