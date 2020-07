Vlak Leo Express měl nehodu. Hasiči evakuovali cestující

V Prosenici na Přerovsku havaroval vlak společnosti Leo Express. Souprava narazila do železničního návěstidla. Nikdo z cestujících nebyl zraněn.

Hasiči museli asi 150 cestujících evakuovat do bezpečné vzdálenosti od vytížené železniční trati. K incidentu došlo na železniční trati mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem.

„Na místě železniční vlakové nehody zasahuje několik profesionálních a dobrovolných jednotek,“ sdělili hasiči olomouckého kraje.

Při nehodě došlo k přetržení trolejového vedení, což vedlo k přerušení dopravy na tomto úseku.

„Hasiči na místě provádí evakuaci, jsou připravené také naše autobusy pro případný převoz. Likvidaci následků budou řešit drážní hasiči, kteří také provedli bezpečnostní vyzkratování troleje,“ dodali hasiči.

PROSENICE - Hasiči na místě provádí evakuaci, jsou připravené také naše autobusy pro případný převoz. Likvidaci následků budou řešit drážní hasiči, ti provádí bezpečnnostní vyzkratování troleje. Došlo také přetržení trolejového vedení, doprava je v místě přerušena.

​Komplikace kvůli covidu

Z údajů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že v průběhu pátku přibylo v Česku 141 případů nákazy novým typem koronaviru. Kvůli rostoucímu počtu případů platí pro Čechy zpřísněná opatření při vstupu do čtyř evropských zemí. Jedná se o Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr.

Od soboty musí Češi po příjezdu do Slovinska předložit negativní test na covid. Nesmí být starý více než 36 hodin a musí také ukázat doklady o zaplaceném pobytu. V opačném případě jsou povinní nastoupit do 14denní karantény. Pakliže cestují Češi do Chorvatska, průjezd přes Slovinsko je i nadále možný bez velkých omezení. Negativní test není nutné předkládat, nicméně cestujícím mohou cestu zkomplikovat policejní kontroly a dopravní komplikace na slovinsko-chorvatské hranici.

O situaci během včerejška jednaly české a slovinské úřady, včetně premiéra Andreje Babiše. I přesto však Slovinsko trvá na těchto podmínkách s tím, že pokud klesne v Česku za 14 dní počet nově nakažených pod 10 na 100 tisíc obyvatel, pak se ČR opět vrátí mezi bezpečné země.