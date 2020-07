„Hřib je nedůsledný. Měl by nechat zbořit tisíce bytů, Národní divadlo, pak Mariánský sloup,“ zaznělo k tématu Koněva

„Současné ničení a odstraňování pomníků svědčí o posunu, respektive převrácení hodnot ve společnosti,“ uvedla Semelová.

Domnívá se, že slušnost, úcta k práci jiného, věcná diskuze jsou nahrazeny vulgaritami, hrubými urážkami kohokoliv, mediálními útoky, vandalismem.

„Je to i výsledek dlouhodobého úsilí o přepisování historie, manipulativního působení ze strany některých politických kruhů, neziskovek a médií, které předkládají veřejnosti polopravdy a lži,“ vysvětluje situaci politička.

Ve svém komentáři pak přechází ke konkrétním příkladům zacházení s pomníky.

„Odstranění sochy maršála Koněva je pak skandální urážkou našich osvoboditelů, plivnutím do tváře rudoarmějcům, již pokládali životy, abychom my mohli žít,“ podotkla.

Podle Semelové by si pomník v hlavním městě zasloužil mít Ludvík Svoboda.

„Určitě bych nepostavila na Staroměstském náměstí v blízkosti pomníku mistra Jana Husa a také bývalého popraviště 27 českých pánů symbol násilné rekatolizace a ponížení českého národa, tedy jakousi napodobeninu Mariánského sloupu,“ dodala.

Nakonec padla zmínka i o kroku starosty Pavla Novotného.

„Také nově postavený pomník vlasovcům v pražských Řeporyjích je ostudná oslava zrádců spolupracujících s fašisty,“ konstatovala Semelová.

Zbourat to, co si občané této země vybudovali ze svých peněz

Uživatelé sociální sítě zareagovali na tento komentář po svém.

„Já bych to neboural. Když si to přepočítáte na peníze, tak výstavba taky něco stála a bude to potom jak s tím sloupem morovým. Ten se taky zboural a pak se po x letech poté zjistilo, že to byla chyba a jistí lidé ho i při protestech postavili zpátky za náklady občanů. Navíc každý památník je vzpomínka na tu onu dobu. Když je zničíme, tak tím překroutíme nejen dějiny, ale opět se budou přepisovat učebnice, což jsou další výdaje,“ vyslovil se k věci Petr Čerňanský.

„Zejména zbourat to, co si občané této země zaplatili nebo vybudovali ze svých peněz. V tomto duchu by měl Hřib nechat zbořit tisíce bytů, metro, Národní divadlo, Nuselský most, nově pak Mariánský sloup. Zdá se mi, že je Hřib nedůsledný,“ poznamenal Bohumil Plachý.

„Se vším, co vyjádřila Marta Semelová, souhlasím, jen bych ještě dodal, že k tomu, aby tato situace nastala, nás dovedla dlouhodobě defenzivní politika a činnost všech, od kterých by se očekávala ochrana hodnot slušné společnosti, ochrana a obrana historických faktů a našich národních zájmů,“ vyjádřil se Jaroslav Bednář.