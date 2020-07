Předsedkyně TOP 09 rozplakala Luboše Xavera Veselého

Xaver Veselý ve svém hodnocení rozhovoru předsedkyně TOP 09 ukázal svůj vytříbený smysl pro humor.

„Tolik dobroty a všeho pozitivního, a tolik laskavých slov jsem neslyšel pohromadě strašně dlouho. Tekly mi slzy, jak hezky tam ta paní Pekarová mluvila. Ve chvíli, kdy řekla větu: Vždycky jsem měla tendenci být někde, kde mohu pomáhat. Tak to už jsem nevydržel, vzal jsem si papírový kapesník a celý jsem ho tam zmáčel,“ uvedl Veselý a dodal, že on ve srovnání s Pekarovou byl asi celý život asi příliš sobecký.

„Věřím tomu, že takoví lidé existují. (…) Já to věřím třeba Vendule Svobodové,“ zmínil o lidech, kteří celý život věnují pomáhání druhým.

„Pro mě to bylo poučné. Vzal jsem si z toho to, jestli bych také neměl někde pomáhat,“ prohlásil Luboš Veselý a obratem dodal, že on také pomáhá, jen to následně nikde veřejně neventiluje.

„Bylo to dlouhé a byly tam tyto láskyplné okamžiky, které mě dostaly. Kdybyste se na to dívali, tak si připravte kapesníky. A také se zamyslete, jestli to náhodou není tak, že něco děláte v životě špatně,“ řekl Veselý, který ve svém vystoupení měl připnutou placku Milionu chvilek pro demokracii.

„Jestli jste slabší povahy, tak dva tři kapesníky. Stačí i ty papírové, zas to není takové drama,“ dodal k rozhovoru moderátor s notnou dávkou jízlivého humoru.

Plat ředitele ČT

Luboš Veselý, který je nově členem Rady České televize, publikoval plat generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Středobodem jeho vyjádření byly odměny pro generálního ředitele ČT, které on podle svých slov považuje za příliš vysoké. Proto během nedávného zasedání Rady ČT usiloval o nulovou odměnu pro Dvořáka.

„Vedlo mě k tomu především hospodaření České televize, které je sice na jednu stranu (nebo-li účetně) vyrovnané, na druhou stranu však jen díky tomu, že se projídají peníze z fondu ČT ušetřené za minulého vedení. Velmi intenzivně jsem studoval podklady a je to bohužel tak, že ČT sice ještě nějakou dobu s tímto chováním vydrží, ale na úkor příštího vedení. A budoucí generální ředitel pak převezme rezervní fond veřejnoprávní televize téměř prázdný,“ uvedl moderátor.

„Navíc jsme v době, kdy se země připravuje na ekonomickou krizi, podniky šetří a manažeři soukromých firem si dříve pravidelné odměny odpouští tak nějak automaticky. V ČT byla přesto na stole myšlenka udělit generálnímu řediteli 100% bonus (2,4 miliony Kč); přitom jeho pravidelný plat činí 240 tisíc Kč měsíčně, tolik neberou ani někteří ministři... To považuji, i vzhledem k současné situaci, za dostatečnou odměnu za jeho práci,“ napsal radní ČT, jenž následně dodal, že pro schválení nulové odměny pro generálního ředitele nenašel dostatečnou podporu mezi kolegy.

Dvořák nakonec dostal odměnu 1,6 milionu korun.