Za sobotu laboratoře zaznamenaly 121 nových případů koronaviru. Ve hře je i karanténa pro Karvinsko

Co se týče samotných nových případů, pak za sobotu jich bylo o 20 méně než v pátek. Od začátku výskytu nového viru v ČR, což připadá na 1. březen, bylo v zemi zaznamenáno 12 440 případů. Nemoci podlehlo 351 lidí a 7852 se z ní již vyléčilo. Aktuálně s nemocí bojuje 4237 lidí.

Největší denní nárůst v tomto týdnu byl v pondělí, kdy přibylo 202 případů. Naopak ten nejnižší byl ve středu s 92 nově nakaženými. Nejvýraznější nárůst od začátku dubna byl pak na konci minulého týdne, kdy v neděli laboratoře odhalily 305 nových nakažených.

Situace na Karvinsku

Stále zůstává nejpostiženější region Karvinsko. Tam bylo v minulém týdnu zaznamenáno 247 případů na 100 tisíc obyvatel. Především se nákaza šířila mezi horníky firmy OKD, kde byla postupně v pátek přerušována těžba v dolech na Karvinsku.

K situaci na Karvinsku řekl v sobotu pár slov ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi.

„Pokud jde o Karvinou a karanténu, nemůžu vyloučit, samozřejmě, že pokud by došlo k nějakému zhoršení masivnějšímu, tak i toto může být varianta. Ale ne v tuto chvíli,“ uvedl.

Podle slov ministra zahraničí Tomáše Petříčka se v případě ohniska koronaviru v Karviné mělo reagovat rychleji. V Ranním interview Radiožurnálu dále připustil, stejně jako ministr zdravotnictví, možnost vyhlášení karantény v dané oblasti. Dodal však, že to vše záleží na rozhodnutí epidemiologů.

Uvedl, že vyhlášení zpřísněných podmínek pro cestování do čtyř zemí jej zaskočilo, zejména v případě Slovinska. Podle jeho slov nastavilo Slovinsko tvrdé podmínky v počtech nových případů na 100 tisíc obyvatel. U Estonska a Lotyšska, kde musí Češi hned do karantény, objasnil, že je to proto, že používají jiná data, než jsou ta oficiální.

V sobotu bylo také nalezeno nové ohnisko koronaviru, a to ve firmě na Kutnohorsku, kde se nakazilo 13 pracovníků. Podle slov mluvčí krajských hygieniků Dany Šalamunové se však firma chovala zodpovědně, jelikož po rozšíření viru provoz uzavřela.

Těžší cestování

Právě kvůli zhoršující se situaci s novými případy koronaviru mají Češi těžší cestování do čtyř zemí. Jedná se o Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr.

Od soboty musí Češi po příjezdu do Slovinska předložit negativní test na nový koronavirus, který ale nesmí být starý více než 36 hodin a musí také ukázat doklady o zaplaceném pobytu. V opačném případě jsou povinní nastoupit do 14denní karantény. Pakliže cestují Češi do Chorvatska, průjezd přes Slovinsko je i nadále možný bez velkých omezení. Negativní test není nutné předkládat, nicméně cestujícím mohou cestu zkomplikovat policejní kontroly a dopravní komplikace na slovinsko-chorvatské hranici.

Ještě přísnější situace než ve Slovinsku platí pro Čechy v Lotyšsku. ČR byla zařazena na žlutý seznam zemí, protože denní nárůst nově nakažených překročil za 14 dní 15 osob na 100 tisíc obyvatel. Na rozdíl od Slovinska však v této zemi Čechům nestačí ani předložit negativní test na koronavirus. Pakliže se rozhodnou vstoupit do země, musí podstoupit 14denní karanténu.

V Estonsku musí Češi v týdnu od 6. července po příjezdu do země absolvovat dvoutýdenní karanténu. Co se týče Kypru, pak po příjezdu do země se musí od 6. července Češi prokázat negativním testem na covid-19 starým maximálně tři dny.