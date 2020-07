„Konec světa. Musíme udržet náš průmysl.“ Klaus v televizi pálil ostrými

„Ta karanténní opatření byla výrazně přestřelená. Výrazně,“ prohlásil bývalý prezident na otázku moderátorky, co zemi dala a vzala koronavirová krize, a následně dodal: „Já jako bývalý předseda vlády a prezident se nedivím, že se politici ulekli. Toto já respektuji. Kdybych to já fázoval na měsíce, tak já nikomu nevyčítám to, co se stalo v březnu. Myslím, že v dubnu měla vítězit koncepční politika, už se mělo ustupovat od těch opatření. A já bych se velmi výrazně mračil na to, co se dělo v květnu.“

Podle názoru bývalého prezidenta bude mít koronavirová krize na ekonomiku země velké následky na dlouhou dobu. Myslí si také, že události posledních měsíců kvalitativně změnily postoj státu vůči občanům.

„Bude to mít nedozírné následky na naši ekonomiku, které nikdo nechce tušit. A myslím, že došlo ke kvalitativní změně při vládě státu nad občany. Stát definuje, kontroluje, dívá se na každého z nás prostřednictvím nových technologií. A koronavirus tomu dal novou kvalitu. Stát se dneska odvažuje dělat věci, které by si dříve nedovolil,“ prohlásil Václav Klaus během pořadu.

Bývalý prezident uvedl, že došlo k ekonomickému rozvratu nejen České republiky, ale i mnoha jiných zemí. Poukazuje přitom na astronomický schodek rozpočtu země.

„To, jak došlo k ekonomickému rozvratu naší země a dalších zemí, to myslím nikdo netušil,“ prohlásil a dodal: „To, co se děje teď, to je pro mě konec světa. Tím, že budeme házet peníze do ekonomiky, tím žádné koronavirové problémy nevyřešíme. Tohle budou splácet vnuci našich vnuků. Ta představa, že se z krize proinvestujeme, je nereálná. Myslím, že naše ekonomika se musí radikálně změnit. My jsme se po roce 1989 snažili zbavit dotací, a ony se nám plíživě vracejí. Musíme odzelenit ekonomiku a nemůžeme dopustit to zelené šílenství, které tady u nás zavládlo.“

Bývalý čelní politik následně uvedl několik receptů, které by mohly zemi pomoci vyrovnat se s koronavirovým šokem. Jedním z nich je i krácení rozpočtů pro politické neziskovky.

„Zastavme účinnost minimální mzdy, zastavme zákon zaručené mzdy. Zaveďme moratorium na zavádění státních úřadů. Zrušme dotace politickým neziskovkám a tak dále. To jsou krátkodobá opatření, která je možná udělat. Já bych si samozřejmě troufnul sáhnout i na to, co je tabu, a to je financování armády. Zrušme některé nesmyslné obří výdaje státu,“ uvedl Václav Klaus.

„Hlavně musíme vydávat peníze smysluplně, a to bez ohledu na to, jestli nám to někdo předepíše. Nevím, jestli má naše armáda působit v Afghánistánu nebo v Mali. Naši vojáci mají především bránit tuhletu zemičku. Já vím, že se teď ozve křik, že jsme součástí jistého klubu, ale řekněme si, že v Mali měla dlouhodobé zájmy Francie, protože jde o jejich bývalou kolonii, ale my žádné zájmy v Mali nemáme. To je třeba začít říkat nahlas,“ dodal Klaus a odmítl mohutné plánované armádní nákupy, jako například pořízení bojových vozidel pěchoty. Podle jeho názoru je klíčové, aby Česká republika udržela při životě svůj průmysl.

Tichá revoluce

Bývalý prezident Václav Klaus před několika dny vystoupil v německém parlamentu, když přijal pozvání strany Alternativy pro Německo. Ve svém projevu uvedl, že kontinent nyní zažívá revoluci.

„Co v posledních týdnech zažíváme – to přepisování historie a ničení památníků a soch důležitých osobností našich národů, které tu ještě nikdy nebylo – je tichá revoluce, která nás zničí. Věřím, že to vše AfD ví stejně dobře jako já, snad ještě mnohem lépe,“ uvedl před německými poslanci.