„Plány EU pro novou generaci zničí české hospodářství.“ Klaus mladší instruoval Babiše pro hlasování

Jako první se ovšem Klaus vyjádřil k tahanicím s politickou stranou SPD ohledně přístupu k Evropské unii.

„Facebookové hádky o tom, kdo je větší vlastenec a víc nesnáší Evropskou unii, jsou zbytečné a českým občanům nic nepřinesou. Namísto toho by měla být věnována pozornost plánům “EU pro novou generaci”. Unie chce pod tímto názvem zavést společné daně a dluh, za který by ručily i členské státy mimo eurozónu. Z tohoto dluhu pak bude financovat zelenou revoluci, která zničí tradiční český průmysl a firmy, které ve světě nahradí Američani a Číňané,“ citovala sociální síť Trikolory slova svého předsedy Václava Klause mladšího.

Vláda premiér Andreje Babiše podle názoru politika nesmí mít strach a plány EU rázně a jednoznačně odmítnout.

„Na zavedení je potřeba souhlas VŠECH členských zemí. Premiér a vláda má možnost říct ne. Nesmí se ale bát. Místo aby řešili podstatu, tedy jestli se mají čeští daňoví poplatníci vzdát kontroly nad tím, jak je s jejich penězi nakládáno, tak jen řeší kupecké počty. Jestli dostaneme o desetinu % HDP na dotacích víc nebo nějakou desetinu doplatíme,“ myslí si předseda Trikolory.

Podle jeho názoru bude důsledkem realizace plánů EU zničení podstaty českého hospodářství – průmyslu. To obratem povede k vysoké míře nezaměstnanosti.

„Tento plán je dle našeho názoru pro Českou republiku a její občany nepřijatelný. Zničí český průmysl a sebere lidem práci. Věnujme pozornost a aktivitu tomu, aby Vláda ČR na tuto nebezpečnou politiku nepřistoupila. Chceme, aby české zákony byly nadřazené evropským směrnicím,“ uzavřel Václav Klaus mladší.

Slova exprezidenta

Václav Klaus mladší v některých bodech koreluje se svým otcem, bývalým prezidentem Václavem Klausem seniorem.

Podle jeho slov, která pronesl v pořadu Partie, povede koronavirový šok a vládou a EU prováděné pokusy o jeho léčení k rozvratu hospodářství a ztrátě českého průmyslu.

„To, jak došlo k ekonomickému rozvratu naší země a dalších zemí, to myslím nikdo netušil,“ uvedl a dodal: „To, co se děje teď, to je pro mě konec světa. Tím, že budeme házet peníze do ekonomiky, tím žádné koronavirové problémy nevyřešíme. Tohle budou splácet vnuci našich vnuků. Ta představa, že se z krize proinvestujeme, je nereálná. Myslím, že naše ekonomika se musí radikálně změnit. My jsme se po roce 1989 snažili zbavit dotací, a ony se nám plíživě vracejí. Musíme odzelenit ekonomiku a nemůžeme dopustit to zelené šílenství, které tady u nás zavládlo.“

Vláda premiéra Andreje Babiše v reakci na krizi vyvolanou epidemií koronaviru pracuje s variantou rozpočtu, který by měl dosáhnout deficitu až 500 miliard korun.