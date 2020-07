Nejméně nakažených za poslední dva týdny. Česko hlásí 75 nových případů covidu-19

Po třech dnech se denní nárůst dostal pod stovku a je nejnižší od 22. června, tehdy přibylo 63 případů nemoci covid-19. Maximální nárůst minulého týdne byl v pondělí (202), na konci předchozího týdne v neděli 28. června však testy odhalily 305 nově nakažených, což je nejvíce od začátku dubna.

V neděli testy odhalily 75 nových případů koronaviru, celkem tak ČR má již 12 515 případů covid-19. Aktuálně je v zemi 4303 nakažených, 130 z nich je hospitalizováno v nemocnicích. Ve vážném stavu je podle ministerstva zdravotnictví 14 z nich. V ČR zemřelo 348 pacientů covidu-19.

Situace na Karvinsku

Nejhorší situace je nadále v okresu Karviná, kde platí přísnější hygienická opatření než ve zbytku republiky. Za minulý týden tam bylo odhaleno téměř 189 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel. Ještě v neděli to bylo 252 nakažených. Covid-19 se šíří mezi horníky OKD, firma od pátku začala zastavovat těžbu ve svých dolech. Společnost se k šestitýdennímu přerušení těžby rozhodla po plošném testování v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih, kdy bylo na koronavirus pozitivních přes 20 procent zaměstnanců.

Hygienici jsou toho názoru, že zatím není nutné v Moravskoslezském kraji vyhlašovat nová plošná opatření, protože sice vzrostl počet nakažených, ale 90 % z nich nemá žádné příznaky a jde o příbuzné či známé horníků.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch již o víkendu uvedl, že pokud by se situace zhoršila a koronavirus by se začal šířit i do dalších okresů kraje, mohlo by dojít k omezení počtu lidí na hromadných akcích na deset osob, nařízení povinnosti nosit roušky i venku nebo uzavření rizikových prostorů. K uzavření Karviné by experti mohli sáhnout až poté, kdy by přibývaly stovky případů denně, což se zatím neděje.

Těžší cestování

Právě kvůli zhoršující se situaci s novými případy koronaviru mají Češi těžší cestování do čtyř zemí. Jedná se o Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr.

Od soboty musí Češi po příjezdu do Slovinska předložit negativní test na nový koronavirus, který ale nesmí být starší více než 36 hodin, a musí také ukázat doklady o zaplaceném pobytu. V opačném případě jsou povinní nastoupit do 14denní karantény. Pakliže cestují Češi do Chorvatska, průjezd přes Slovinsko je i nadále možný bez velkých omezení. Negativní test není nutné předkládat, nicméně cestujícím mohou cestu zkomplikovat policejní kontroly a dopravní komplikace na slovinsko-chorvatské hranici.

Ještě přísnější situace než ve Slovinsku platí pro Čechy v Lotyšsku. ČR byla zařazena na žlutý seznam zemí, protože denní nárůst nově nakažených překročil za 14 dní 15 osob na 100 tisíc obyvatel. Na rozdíl od Slovinska však v této zemi Čechům nestačí ani negativní test na koronavirus. Pakliže se rozhodnou vstoupit do země, musí podstoupit 14denní karanténu.

V Estonsku musí Češi v týdnu od 6. července po příjezdu do země absolvovat dvoutýdenní karanténu. Co se týče Kypru, pak po příjezdu do země se musí od 6. července Češi prokázat negativním testem na covid-19 starým maximálně tři dny.