Ondřej Hejma u Xavera: V Česku vzniká nová vysoce výnosná profese. Milion chvilek ukázal příklad

Luboš Xaver Veselý si do pořadu pozval zpěváka Ondřeje Hejmu, ve kterém si to zúčtovali s mladým aktivistou Radoslavem Sturmem. S ním Xaver pořídil rozhovor v jednom ze svých minulých pořadů, ve kterém aktivista kritizoval premiéra Andreje Babiše (ANO) za to, že usiluje o moc.