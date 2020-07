„Takhle paranoidní nebyli ani komunisti.“ Člen Trikolóry čelí obviněním z rasismu kvůli skandálnímu gestu

Komunální politik Aleš Karásek se objevil na agitačním plakátu s gestem, které je někdy označováno za projev podpory bělošskému rasismu. Jedná se totiž o gesto OK či potápěčské gesto, které je rovněž využíváno rasistickými skupinami či jednotlivci. Následně Karásek informoval o tom, že se stal terčem útoků na sociálních sítích.

Předvolební plakát podnikatele Aleše Karáska, jenž nyní zastává post místopředsedy krajské organizace Trikolóry v Jihomoravském kraji, vyvolal bouřlivou reakci. Jedním z důvodů kritiky se stala vyjádřená pozice Karáska spočívající v tom, že existují pouze dvě pohlaví, čímž se ohradil proti snahám představit pohlaví jako převážně sociální konstrukt.

Tím dalším bodem kritiky se stalo gesto, které Karásek ukazuje na svém plakátu. Česká média podotkla, že ono gesto se používá zastánci neonacistických či rasistických názorů a znamená projev bělošské nadřazenosti. „Palce s ukazovákem sevřené do kruhu a za nimi vějíř tří zbylých prstů. Často se mu říká potápěčské gesto, kterým při ponoru značíte, že je vše v pořádku. Akorát, že postupem času nabralo hromadu nepříjemných konotací,” uvádí se na jednom z internetových portálů. Na stránkách publicistického periodika Britské listy píší o tom, že obdobné gesto používal například Brenton Tarrant, který provedl teroristický útok na dvě mešity na Novém Zélandu v březnu loňského roku.

Reakce veřejnosti

Někteří uživatelé vyslovili své pochyby v tom, že ukazování tohoto gesta bylo úmyslným projevem rasistických názorů ze strany člena Trikolóry Aleše Karáska.

„Tohle gesto v Čechách všichni znají jako OK, a když to nějaký pomatenec či pomatenci v USA používají jinak, přece nebudeme zakazovat jeho používání u nás. To bychom pak měli zakázat i pozdrav dobrý den a slovo práce. Takhle paranoidní nebyli snad ani komunisti,“ uvedl uživatel jménem Karol Kos v komentářích na webových stránkách českých médií.

Na svém facebookovém účtu Aleš Karásek také informoval o tom, že pod jeho dříve zveřejněném příspěvku se rozběhla vášnivá diskuze, která v konečném důsledku vedla k osobním útokům a urážkám.

„Na fb stránce Aleš Karásek Trikolóra se sešlo tolik osobních urážek, vulgarismů, sprostot, že jsem byl nucen příspěvek smazat a všechny, kteří se vyjadřují jak hovada, zablokovat. S něčím takovým jsem se ještě nesetkal! Tolik nenávisti, co je v lidech jen proto, že máte jiný názor a pohled na svět, to fakt není možné. Společnost se nachází ve strašném stavu,” vyjádřil své roztrpčení český politik.

Dříve se objevila informace o tom, že gesto OK bylo odstraněno ze dvou počítačových her, a sice Call of Duty: Modern Warfare a Warzone. Jak se uvádí v médiích, důvodem se stal nejednoznačný význam gesta, které mimo jiné používají zastánci rasistických názorů.