Zřekl se Babiš odpovědnosti za krizová opatření? Je to podlý a zbabělý alibista, vzkazuje Kalousek

Na českého premiéra se nyní svalila vlna kritiky a negativních komentářů. Důvodem se stalo to, že se měl Andrej Babiš distancovat od odpovědnosti za šíření koronaviru na Karvinsku. Tak totiž vyzněla jeho slova, která uvedl v nedělním hlášení na svém Facebooku. Právě tam totiž Babiš odmítá podíl vlády na zhoršující se situaci v OKD.

Babiš se ve svém nedělním video hlášení dotkl mnohých témat. Jedním z nich byla i bezpečnostní opatření v době koronaviru, kdy zdůraznil, že všechna rozhodnutí dělali hygienicis spolu s epidemiology a vláda je pouze schvalovala. Z toho tedy dle jeho mínění vyplývá, že pokud nyní někdo selhal, tak to byli právě hygienici.

„Všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové. Dělali hygienici. Nedělala to vláda. Vláda to schvalovala. Vláda to schvalovala. Takže pokud někdo teďka říká, že my jsme měli zasahovat v OKD, tak pokud někdo měl, tak to byli hygienici,“ zaznělo z úst premiéra Andreje Babiše v jeho již tradičním nedělním hlášení „Čau lidi“.

Okolí však začalo okamžitě upozorňovat na to, že ještě letos v březnu byla ale Babišova slova jiná. Premiér tehdy prohlašoval, že za všechna krizová opatření nese plnou odpovědnost právě on. To potvrdil mimo jiné i ve svém vystoupení dne 23. března v České televizi.

„Vláda na základě vývoje situace přijímá konkrétní opatření proti šíření viru s cílem ochránit zdraví našich občanů a přijímá také ekonomická opatření, která zabrání propouštění lidí a bankrotům živnostníků, podnikatelů a firem. Jsou to stovky a tisíce aktivit, včetně jejich koordinace na mezinárodní úrovni. Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost,“ řekl tehdy.

Reakce veřejnosti a obvinění z alibismu

Není tedy divu, že si rozporu v názorech Babiše všimli i ostatní lidé, kteří celou věc patřičně okomentovali. Na Twitteru se k této záležitosti vyslovil například bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který českého premiéra obvinil z alibismu.

„Andrej Babiš není jenom zloděj a tunelář naší budoucnosti. Je to také podlý a zbabělý alibista, který nikdy nepřizná vlastní odpovědnost a chybu a bude všechno svádět na jiné. Těžko říct, která z těch vlastností je odpudivější…“ stálo v jeho tweetu.

Andrej Babiš není jenom zloděj a tunelář naší budoucnosti. Je to také podlý a zbabělý alibista, který nikdy nepřizná vlastní odpovědnost a chybu a bude všechno svádět na jiné. Těžko říct, která z těch vlastností je odpudivější... https://t.co/icRWHGua79 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 5, 2020

​A podobný názor zastávali i lidé, kteří Kalouskův post komentovali. Někteří vtipkovali, že příští Babišovo hlášení začne slovy: „Za zdravotnictví může Adam, za finance Schillerová a za dálnice Havlíček. Já to jen schvaluju.“

Podle některých nyní Babiš popřel své zásluhy: „Jinými slovy, Babiš nyní popřel jakékoliv zásluhy. Jen se ukazoval v médiích, @jhamacek blbnul s červeným svetrem, ale oba pouze podepisovali to, co jim dali epidemiologové…“

Poté se objevilo spoustu dalších negativních i urážlivých názorů na práci české vlády.

„Takže to chápu tak, že koronavir u nás zvládli (až na Kavinsko) hygienici, česká vláda včele s @AndrejBabis neudělala a nezvládla nic, jen to odhlasovala. Vláda @AndrejBabis je zbytečnou a k ničemu. Děkuji za potvrzení mého předchozího názoru,“ stálo v jednom z komentářů.

Věc okomentoval také Michal Sirový, který je vzděláním ekonom a nyní profesionální volební sázkař a také zakladatel spolku Proeuro.cz. Ani on nebyl z počínání Babiše zrovna u vytržení.

„23. března: „Beru na sebe plnou politickou odpovědnost.“ (palec nahoru) 5. července: „Všechny rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové a hygienci, ne vláda. Vláda to jen schvalovala.“ (palec dolů) Moc pěkně, @AndrejBabis. Zkusil jsem mu to sestřihnout,“ uvedl.

23. března: "Beru na sebe plnou politickou odpovědnost." 👍



5. července: "Všechny rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové a hygienci, ne vláda. Vláda to jen schvalovala." 👎



Moc pěkně @AndrejBabis. 🙈



Zkusil jsem mu to sestřihnout. 👇#KrachVlády🇨🇿 pic.twitter.com/vbUaPED449 — Michal Sirový (@sssirda) July 5, 2020

Situace na Karvinsku

Babišovo hlášení naráželo na zhoršující se situaci v okrese Karviná, který je v současnosti nejpostiženějším regionem v naší republice. Na místě platí přísnější hygienická opatření než ve zbytku země. Za uplynulý týden tam totiž epidemiologové evidovali téměř 189 případů koronaviru v přepočtu na 100 000 lidí. Ještě v neděli to bylo 252 nakažených.

Připomeňme, že na Karvinsku se nákaza rozšířila mezi horníky firmy OKD. Firma v pátek postupně začala zastavovat těžbu ve svých černouhelných dolech. K šestitýdennímu přerušení těžby přistoupila po plošném testování v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih, při nichž bylo na koronavirus pozitivních přes 20 % zaměstnanců. Zmiňme, že o něco dříve se přestalo těžit v Dole Darkov, kde ohnisko vzniklo.

Hygienici ale tvrdí, že není nutné v Moravskoslezském kraji za současné situace vyhlašovat nová plošná karanténní opatření. Počet lidí, u nichž testy prokázaly nákazu, sice výrazně vzrostl, ale asi 90 % nakažených nemá žádné příznaky nebo jen mírné a v naprosté většině jde o příbuzné či známé horníků.

Data hygieniků rovněž hovoří o tom, že onemocnění se mimo okres Karviná nešíří a pro ostatní okresy Moravskoslezského kraje ani jiné kraje karvinské ohnisko nákazy nepředstavuje reálné epidemiologické riziko.