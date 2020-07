Změna k lepšímu: Slovinsko změnilo názor a od zítra vrací ČR, s výjimkou severní Moravy, mezi bezpečné země

Slovinsko změnilo svůj postoj a od úterý 7. července vrací Českou republiku zpět na seznam bezpečných zemí. Znamená to, že se Češi v této zemi nemusí prokazovat negativním testem na onemocnění covid-19 nebo jít do čtrnáctidenní karantény. Má to však jeden háček. Jaký?

O této změně dnes na Twitteru informovalo české ministerstvo zahraničí. To však zároveň uvedlo, že výjimku tvoří Moravskoslezský kraj, který stále zůstává mezi rizikovějšími oblastmi.

„Slovinsko vrací ČR od 7. července zpět na seznam bezpečných zemí, výjimkou je Moravskoslezský kraj, který nadále zůstává mezi „žlutými“ regiony,“ napsal bez bližších podrobností Černínský palác.

Na sociální síti se o milé změně zmínil také šéf české diplomacie, Tomáš Petříček.

„Skvělá zpráva! Můj slovinský protějšek @AnzeLog mi potvrdil, že slovinská vláda zařadí od 7. července, tedy od zítra, ČR zpět mezi bezpečné země. Na žlutém seznamu méně bezpečných oblastí ale zůstane Moravskoslezský kraj,“ jásal český ministr zdravotnictví.

Změna v seznamech

Připomeňme, že před pár dny mluvčí slovinského kabinetu Jelko Kacin oznámil, že Chorvatsko, Česko a Francie budou od soboty vyřazeny z takzvaného zeleného seznamu zemí s nízkým rizikem koronavirové nákazy a přesunou se na seznam ve žluté kategorii, tedy méně bezpečných států.

To pro české občany znamenalo, že po příjezdu do Slovinska museli do dvoutýdenní karantény. Výjimku z karantény měli pouze ti, kteří se prokázali dokladem o pobytu a maximálně 36 hodin starým negativním testem na covid-19. Za zmínku stojí i to, že test na koronavirus ani karanténu nepotřebovali lidé, kteří Slovinskem jen projíždějí, například při cestě do Chorvatska. Na tranzit ale lidé měli maximálně 12 hodin.

V pátek bylo navíc ohlášeno, že po Slovinsku omezilo kvůli růstu počtu nových nakažených covidem vstup Čechů na své území také Lotyšsko a Estonsko. Uvedlo to ministerstvo zahraničí.

Situace na Karvinsku

Změny v seznamech souvisely se zhoršující se situací v okrese Karviná, který je v současnosti nejpostiženějším regionem v naší republice. Na místě platí přísnější hygienická opatření než ve zbytku země. Za uplynulý týden tam totiž epidemiologové evidovali téměř 189 případů koronaviru v přepočtu na 100 000 lidí. Ještě v neděli to bylo 252 nakažených.

Připomeňme, že na Karvinsku se nákaza rozšířila mezi horníky firmy OKD. Firma v pátek postupně začala zastavovat těžbu ve svých černouhelných dolech. K šestitýdennímu přerušení těžby přistoupila po plošném testování v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih, při nichž bylo na koronavirus pozitivních přes 20 % zaměstnanců. Zmiňme, že o něco dříve se přestalo těžit v Dole Darkov, kde ohnisko vzniklo.

Hygienici ale tvrdí, že není nutné v Moravskoslezském kraji za současné situace vyhlašovat nová plošná karanténní opatření. Počet lidí, u nichž testy prokázaly nákazu, sice výrazně vzrostl, ale asi 90 % nakažených nemá žádné příznaky nebo jen mírné a v naprosté většině jde o příbuzné či známé horníků.

Data hygieniků rovněž hovoří o tom, že onemocnění se mimo okres Karviná nešíří a pro ostatní okresy Moravskoslezského kraje ani jiné kraje karvinské ohnisko nákazy nepředstavuje reálné epidemiologické riziko.