Počet nových případů koronaviru klesá. Za včerejší den Češi evidovali jen 51 případů nákazy

V pondělí 6. června to s koronavirem v ČR vypadalo vcelku dobře. Laboratorní testy totiž odhalily jen 51 nových případů nákazy, což je nejméně za víc než dva týdny. Připomeňme však, že obecně platí, že se ve volných a svátečních dnech obvykle méně testuje. Nejnovější údaje poskytlo ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

Z aktualizovaných informací vyplývá, že se dosud koronavirem nakazilo 12 566 osob. Dobrou zprávou je, že se z nemoci podařilo vyléčit již 7873 pacientů. Naopak na onemocnění zemřelo 350 lidí. Aktuálně je u nás nemocných covidem-19 celkem 4343 osob, z nichž se 132 léčí v nemocnici. Ve vážném stavu je 14 hospitalizovaných.

Pokud jde o počet provedených testů za pondělí, ministerstvo jej zveřejní dnes navečer. Zatím platí údaj o tom, že celkem bylo realizováno 573 446 laboratorních testů.

Právě v neděli a v pondělí se přírůstky držely pod stovkou. V neděli se ale testovalo nejméně za 14 dní.

Situace v posledních týdnech

Připomeňme, že pokud jde o denní nárůst nových případů, v posledních dvou týdnech nebyla situace nejlepší, jelikož se denní přírůstky často dostávaly přes stovku. Vážná byla situace například v neděli 28. června, kdy denní nárůst přesáhl hranici tří stovek. Za tímto velkým číslem však podle hygieniků a zástupců ministerstva zdravotnictví stojí cílené testování na Karvinsku. Právě tam se totiž nákaza rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů černouhelné firmy OKD, stejně jako v jejich rodinách.

Vzhledem k situaci v Moravskoslezském kraji tak stále platí, že nejvíce jpostiženým regionem zůstává okres Karviná, kde společně se sousedním Frýdecko-Místeckem platí přísnější hygienická opatření než ve zbytku republiky. Za uplynulý týden tam bylo evidováno asi 172 případů nákazy na 100 000 obyvatel. Ještě v neděli to bylo 252 nakažených. Zhruba 90 % nemocných v této oblasti ale nemá žádné příznaky onemocnění nebo jen mírné. Zmiňme, že vzhledem k situaci firma OKD v pátek začala zastavovat těžbu. Podle informací přerušení potrvá šest týdnů.

Za poslední týden se však snížil počet nakažených na Frýdecko-Místecku, kde je uváděno zhruba 23 případů na 100 000 obyvatel. V Ostravě je to zhruba 27 případů a na Kutnohorsku 25 případů. V jiných částech republiky jsou však čísla nižší.

ČR se vrací na seznam bezpečných zemí pro Slovinsko

Pokud jde o srovnání krajů, zatím bylo nejvíce nemocných hlášeno v Moravskoslezském, kde se dosavadní počet blíží číslu 3400. V Praze je to o něco méně, tedy přes 2500. Dobrá situace panuje na Vysočine, kde celkový počet nakažených zůstává stále pod stovkou. Úmrtí na covid-19 bylo k této chvíli nejvíce evidováno v Praze, víc než sto. Ve Zlínském kraji s nemocí zemřeli tři lidé, což je nejméně mezi kraji.

Včera jsme informovali o tom, že Slovinsko změnilo svůj postoj a od úterý 7. července vrací Českou republiku zpět na seznam bezpečných zemí. Znamená to, že se Češi v této zemi nemusí prokazovat negativním testem na onemocnění covid-19 nebo jít do čtrnáctidenní karantény. Má to však jeden háček. Výjimku totiž tvoří právě Moravskoslezský kraj, který stále zůstává mezi rizikovějšími oblastmi.

„Slovinsko vrací ČR od 7. července zpět na seznam bezpečných zemí, výjimkou je Moravskoslezský kraj, který nadále zůstává mezi „žlutými“ regiony,“ napsal bez bližších podrobností Černínský palác.

Na sociální síti se o této změně zmínil také šéf české diplomacie, Tomáš Petříček.

„Skvělá zpráva! Můj slovinský protějšek @AnzeLog mi potvrdil, že slovinská vláda zařadí od 7. července, tedy od zítra, ČR zpět mezi bezpečné země. Na žlutém seznamu méně bezpečných oblastí ale zůstane Moravskoslezský kraj,“ jásal český ministr zdravotnictví.