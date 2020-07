Hlavní nádraží v Praze nese jméno rasisty? V USA chtějí vymazat spoluzakladatele Československa

Řeč je o americkém prezidentovi Woodrowovi Wilsonovi, jehož jméno nese pražské hlavní nádraží a jehož socha stojí v parku před ním. Wilson je u nás považován za člověka, který zásadně přispěl ke vzniku Československa. Ve Spojených státech to ale vidí jinak, jelikož byl označen za nenapravitelného rasistu.

Wilson jako rasista

Uvádí se, že nátlaku na vymazání Wilsona nakonec podlehla i Princetonská univerzita, kterou v letech 1902 až 1910 dotyčný vedl jako rektor. Z tohoto důvodu škola přejmenovala Školu veřejných a mezinárodních věcí (dříve Škola Woodrowa Wilsona, nyní Princetonská škola) a také jednu z rezidenčních kolejí.

Pokud jde o Wilson a rasismus, lze říci, že byl rasistou, a to i pokud přihlédneme k jeho době. Podle některých ale za to mohla částečně i jeho výchova. Někdejší americký prezident se narodil v roce 1856 ve Virginii do rodiny presbyteriánského pastora Josepha a jeho manželky Jessie. Velkou část svého dětství však strávil v Georgii. Podle dostupných informací jeho rodina využívala otroky a v době, kdy vypukla americká občanská válka, Wilsonovi byli nadšenými podporovateli Konfederace.

To však není jediný příklad možného rasismu. Například, když vedl Princeton, zařídil, aby nebyl přijat jediný černoch, přestože ostatní elitní školy je již přijímaly. Segregoval americkou státní správu a za dob jeho úřadování bylo zavedeno přikládání fotografií k přihláškám o práci ve vládě, aby se zabránilo zaměstnávání Afroameričanů. Poprvé nechal v Bílém domě promítat film. Tím bylo Zrození národa, významný snímek z hlediska filmové techniky, zároveň ale propaganda Kukluxklanu.

Za zmínku stojí ale i to, že Wilsona američtí konzervativci v neměli v lásce již dlouho předtím, než se ocitl v hledáčku dnešních aktivistů. Kromě rasismu mu byly totiž vyčítány i jeho diktátorské tendence.

Trend sochobourání

Praha hlavní nádraží

V rámci protestních akcí protirasistického hnutí Black Lives Matter otřásají demonstrace již nejen Amerikou, ale také Evropou. Rovněž se zvýraznila trvalá tendence tzv. sochobourání. Demonstranti totiž požadují odstranění památek těch historických osobností, jejichž činnost a přesvědčení jsou dnešním pohledem vnímány jako rasistické.

Praha hlavní nádraží, dříve Wilsonovo nádraží, je největší osobní železniční nádraží v České republice a nejvýznamnější pražské nádraží. Pokud jde o jeho název, pojmenování Praha hlavní nádraží se užívalo od 15. února 1940 do roku 1945, a od ledna 1953 se užívá dodnes. Původně se nazývalo nádraží císaře Františka Josefa (1871–1919) a poté neslo název Praha Wilsonovo nádraží (1919–1940, 1945–1953). Právě ten poslední název se od roku 1989 při mimořádných historických a oficiálních událostech opět používá. Nádraží navíc sídlí na adrese Wilsonova 300/8, Praha 2.