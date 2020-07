Ovčáček: Opozice se pokouší nemorálně přiživit na koronavirové situaci na Karvinsku

Kritika v posledních dnech směřovala zejména k tomu, že stát nezajistil na Karvinsku dostatečné kapacity hygieniků a lidé museli na testování a výsledky testů čekat. Podle kritiků z řad opozice měl stát jako majitel uhelné společnosti OKD také dříve přistoupit k uzavření dolů. Opoziční politici tak reagovali na nedělní prohlášení premiéra Andreje Babiše, který uvedl, že veškerá rozhodnutí ohledně koronaviru dělali epidemiologové a hygienici, nikoliv vláda.

Co říkají opoziční politici?

Za zmínku jistě stojí také to, že kvůli růstu počtu nových případů na Karvinsku například některé evropské země zavedly pro Čechy po příjezdu do státu povinnou čtrnáctidenní karanténu.

Podle předsedy ODS Petra Fialy je to, co představitelé vlády kolem situace na Karvinsku dělají, nechutné.

„Předvádějí se jako alibisté, svádějí to na hygieniky a epidemiology, přitom situace ukazuje na pochybení vlády. Obyvatelé Moravskoslezského kraje tím pádem dostali vypálené znamení na čelo, má to pro ně důsledky třeba co do cest do zahraničí. Musíme udělat vše pro to, aby se situace neopakovala v jiných regionech,“ řekl s tím, že se však nelze ostatním zemím divit, že kvůli vysokým denním přírůstkům zavedou opatření.

Opozice se shoduje také v tom, že by se měla vláda hlavně snažit zabránit panice. Ta podle ní mnohdy uškodí více než samotné onemocnění.

„Potřebujeme uklidňující a praktické informace, které se mají dostat k lidem. Představitelé vlády by se měli méně fotit v bílých pláštích a více posílat informace na kraje, obce, dělat školení pro starosty,” zdůraznil Rakušan.

Ovčáček mluví o pokrytectví

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan si myslí, že panice by mohlo předejít školení.

Tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček na Facebooku stručně popsal chování opozice. Vidí v něm pokrytectví.

„Opozice se pokouší nemorálně přiživit na koronavirové situaci na Karvinsku. Tak si připomeňme, jak v těžké situaci na začátku března opozice nenechala nit suchou na nezbytných - a jak se ukázalo prozíravých - opatřeních vlády v boji s koronavirem,“ uvedl.

Vojtěch kritiku odmítá

Ke kritickým výrokům o situaci s koronavirem v Moravskoslezském kraji se dnes vyjádřil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Myslím, že by všichni politici měli více přibrzdit ve svých výrocích a nechat to na odbornících. Už nejsme v situaci, kdy bylo potřeba řešit věci radikálně, tak jako v březnu a dubnu. Nyní je potřeba tomu dát racionální charakter a podložit to odbornou debatou,“ řekl úvodem Vojtěch.

„Na Karvinsku to zvládáme,“ řekl ministr. Stát podle něj situaci nepodcenil, riziko pro místní veřejné zdraví je velmi malé. „Nemůžeme vyloučit, že podobná ohniska se budou tu a tam objevovat,“ dodal.

Vojtěch připustil, že počty potvrzených nových případů nemoci covid-19 byly v posledním období vyšší, byla to ale podle něj otázka dvou tří dnů a jednoznačně za tím stálo cílené testování v dolech OKD na Karvinsku. Nákaza se logicky šíří v rodinách nakažených horníků, řekl. Zdůraznil, že většina nemocných má lehký průběh nemoci a nemocnice nejsou zahlceny.

Ministr předpokládá, že počty nově odhalených případů se budou postupně snižovat, protože bylo dokončeno testování v dolech ČSM. Přechodné zvýšení by podle něj mohlo nastat kvůli plánovanému opakovanému testování horníků, kteří byli při prvním testu na covid-19 negativní.