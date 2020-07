Šarapatka zveřejnil část rozhovoru Xavera: Těchto pár vteřin budiž satisfakcí všem ženám, které tenhle živočich urazil

Člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka si na svém účtu na Facebooku neodpustil další rýpnutí do svého kolegy, nedávno zvoleného radního ČT a českého moderátora Luboše Xavera Veselého. Tentokrát na sociální síti sdílel krátký úryvek jednoho z rozhovorů, který dotyčný kdysi vedl s režisérkou Věrou Chytilovou. O co šlo?

Šarapatka se rozhodl, že veřejnosti připomene jeden z rozhovorů tohoto českého moderátora. V něm se objevila Věra Chytilová, která dala Xaverovi Veselému tak trochu „za uši“. Podle Šarapatky měla tato dáma neuvěřitelný čich na lidi.

„Režisérka Věra Chytilová měla neuvěřitelný čich na lidi. Už tenkrát. Na X. Kojzara Veselého. Prostě nadčasovej génius. Těchto pár vteřin budiž malou satisfakcí všem ženám, které tenhle živočich urazil. P.S.: Dámy prominou. Zasdílejte,“ stojí v popisku u videa.

Na videu je přitom zachyceno, jak Chytilová Veselému říká: „A vy jste velký poštěvák, teda.“ Na to moderátor reagoval překvapeně slovy: „Poštěvák?“ A dočkal se odpovědi, že „ano“. Následně Xaver Veselý Chytilové poděkoval za to, že přijela do Brna a že mu udělala velkou radost. Na to však dotyčná namítla: „A vy jste mě neposlouchal.“ Moderátor však oponoval tím, že ji poslouchal pozorně, rozloučil se s ní a popřál jí dobrou noc. Tím Šarapatkův úryvek končí.

Reakce na sociální síti

Tento příspěvek tak okamžitě vyvolal vlnu reakcí u uživatelů. Lidépsali, že je tento úryvek geniální a z komentářů bylo patrné, že je dost pobavil.

Spousta uživatelů Chytilovou obdivovala za její upřímnost. Psali, že byla skvělá.

„Věra jako břitva,“ stálo v jedné z reakcí a přidávali se i další: „Prostě Chytilová. Co na srdci, to na jazyku.“

Podle některých Veselý celou konverzaci ukončil tak rychle proto, že „pochopil, že další vyptávání mu jedině přihorší“.

Další si přáli zhlédnout celý rozhovor. Podle pár jedinců to totiž mohlo být vystřižené z kontextu a mohlo jít o něco jiného.

Objevily se také nesouhlasné komentáře, v nichž dávali uživatelé Šarapatkovi najevo, že mají odlišný pohled na věc.

„No, zažil jsem paní Chytilovou, a jak si vážím jejím tvorby, musím říci, že dobrého vychování zrovna nepobrala. Takže tak… Nicméně další ukázka toho, jakej je pan Šarapatka chudák. Což ostatně dokazuje celkem pravidelně. Ale údajně pravda a láska jednou zvítězí...“ psali.

Xaver Veselý a urážka Johany Hovorkové

Když Šarapatka zmiňoval to, že daný moderátor v minulosti urazil několik žen, mohl mimo jiné narážet i na nedávnou aféru kolem novinářky deníku FORUM 24 Johany Hovorkové. Veselý se totiž nedávno poněkud nevybíravě vyjádřil na její adresu.

Veselý se v živém vysílání na kanále Youtube dotkl zmiňované novinářky. Nejprve přišla řeč na to, že Hovorková jej ve svém článku na Foru 24 kritizuje za kritické výroky v CNN Prima News na adresu moderátora Otázek Václava Moravce.

„Já jsem se mnohdy zlobil na lidi, kteří říkali, že někteří novináři se chovají jako svině, manipulujou s věcma, lžou a tak, ale teď to vidím na vlastní kůži, jak to je,“ reagoval na věc „Xaver“ Veselý a dodal: „Nevyhovuje mi ten styl, nemám rád štěkání v rozhovorech. Já mám touhu si se svými hosty vyprávět.“

Radní České televize a moderátor Českého rozhlasu pak ale přešel k ostřejším slovům a o dotyčné hovořil jako o lhářce. Podle novináře Zdeňka Šarapatky dokonce Veselý naléhal na veřejnost, aby s novináři deníku Forum 24 fyzicky zúčtovala.

„Ta samá lhářka, manipulátorka, jezdí na gymnázium v Jičíně debatovat s dětma,“ zaznělo z úst moderátora o studentských besedách novinářů redakce deníku a hlavní editorky o práci v médiích a o dezinformacích.

„Tyhle lidi jedou nafukovat hlavy vašim nebohým dětem! Prosím vás, udělejte něco! To si necháte od těchhle blbců vypisovat takovýhle dementnosti?“ nebral si servítky.

Následně prohlásil, že by Hovorkovou měli lidé hnát svinským krokem.

„Johana Hovorková, pamatujte si to jméno! A až uslyšíte, že vaše dítě bude mít ve škole besedu s paní Johanou Hovorkovou, tak tam jděte a žeňte ji svinským krokem, protože tyhlety zrůdy nemaj‘ co vyprávět děckám!“ řekl.