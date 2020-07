„Hloupé výkřiky a klepy! Nelíbí se jim, když říkám tyto věci nahlas.” Xaver Veselý narovinu o situaci v Radě ČT

Nehledě na napětí kolem zvolení některých nových členů do Rady České televize je atmosféra během samotných jednání docela klidná a umožňuje vykonávat své funkce, prozradil Xaver Veselý během svého rozhovoru pro Parlamentní listy. Svědectvím toho je třeba i konsenzus při zvolení vedení rady. Podle slov moderátora je to zároveň důkazem toho, že noví členové jsou ochotní spolupracovat a nemají v úmyslu vést destruktivní činnost a podkopávat jakési základy demokracie a nezávislost ČT, jak to chybně tvrdili někteří politici. Myslí si, že je na místě, aby se tito politici za svá nepodložená obvinění omluvili.

„Při práci v radě jsem se ničeho nedopustil, zákon jsem neporušil, vlastně se nemám za co obhajovat. Chápu, že se spoustě lidem nelíbí, když říkám některé věci nahlas,” poskytl své vidění situace Luboš Veselý.

Veselý nepopírá, že některé skupiny lidí stále usilují o jeho odvolání, i když situace je nyní poněkud klidnější než před nedávnem. Je si však jistý, že tyto snahy nemají nic společného s náplní jeho práce v radě, a proto to nemůže ovlivnit. Kritiku na svou adresu považuje za příklad dvojího metru a je přesvědčen, že tato předpojatost je spojená s nepřijetím jeho postojů vůči řadě citlivých témat

Ostrá či kritická slova ze strany Železného, Moravce a Fridrichové člen Rady ČT Veselý považuje za projev slabosti a zjevně to bere s nadhledem. Podle něj se nejedná o věcnou kritiku, na kterou by měl dávat pozor, ale o pouhé „hloupé výkřiky a pavlačové klepy, které se žádným způsobem nevztahují na to, co se odehrává v samotné radě“.

Na konci svého rozhovoru Luboš Xaver Veselý rovněž prozradil, že se v následujících dnech chystá prosadit velice důležité usnesení, které nejdříve chce probrat se svými kolegy v radě, a proto zatím nemůže uvést jakoukoliv bližší informaci.

Odměna pro ředitele ČT

Dříve se člen Rady ČT Luboš Veselý rozhodně ohradil proti udělení jakékoliv odměny pro ředitele České televize Petra Dvořáka. Svůj postoj český moderátor odůvodnil tím, že ČT již dlouhá leta hospodaří neúčinně.

„Vedlo mě k tomu především hospodaření České televize, které je sice na jednu stranu (nebo-li účetně) vyrovnané, na druhou stranu však jen díky tomu, že se projídají peníze z fondu ČT ušetřené za minulého vedení. Velmi intenzivně jsem studoval podklady a je to bohužel tak, že ČT sice ještě nějakou dobu s tímto chováním vydrží, ale na úkor příštího vedení. A budoucí generální ředitel pak převezme rezervní fond veřejnoprávní televize téměř prázdný,“ vysvětlil svůj postoj Veselý.