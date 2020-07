Prymula reaguje na Babišova slova o odpovědnosti: Finální zodpovědnost je na vládě. Měli nás vyměnit nebo neposlouchat

Je to jen pár dnů, co Andrej Babiš prohlásil, že všechna rozhodnutí ohledně koronaviru dělali epidemiologové a hygienici a vláda je jen schvalovala. Fakticky se tak zřekl zodpovědnosti, nad čímž se ale pozastavil epidemiolog a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Tomu se tato slova nelíbila a ostře na ně reagoval.

Zřeknutí se odpovědnosti

Babiš se ve svém nedávném nedělním video hlášení dotkl mnohých témat a jedním z nich byla i bezpečnostní opatření v době koronaviru, kdy zdůraznil, že všechna rozhodnutí dělali hygienici spolu s epidemiology a vláda je pouze schvalovala. Z toho tedy dle jeho mínění vyplývá, že pokud nyní někdo selhal, tak to byli právě hygienici.

„Všechna rozhodnutí ohledně viru dělali epidemiologové. Dělali hygienici. Nedělala to vláda. Vláda to schvalovala. Vláda to schvalovala. Takže pokud někdo teďka říká, že my jsme měli zasahovat v OKD, tak pokud někdo měl, tak to byli hygienici,“ zaznělo z úst premiéra Andreje Babiše v jeho již tradičním nedělním hlášení „Čau lidi“.

Okolí však začalo okamžitě upozorňovat na to, že ještě letos v březnu byla ale Babišova slova jiná. Premiér tehdy prohlašoval, že za všechna krizová opatření nese plnou odpovědnost právě on. To potvrdil mimo jiné i ve svém vystoupení dne 23. března v České televizi.

„Vláda na základě vývoje situace přijímá konkrétní opatření proti šíření viru s cílem ochránit zdraví našich občanů a přijímá také ekonomická opatření, která zabrání propouštění lidí a bankrotům živnostníků, podnikatelů a firem. Jsou to stovky a tisíce aktivit, včetně jejich koordinace na mezinárodní úrovni. Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost,“ řekl tehdy.

Reakce Prymuly

Babiš za svá slova okamžitě schytal spoustu negativních reakcí a vyloužil si kritiku. Například bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek českého premiéra obvinil z alibismu.

Nyní se však k celé věci vyslovil epidemiolog Roman Prymula, který jeho slova rázně odmítl. Dotyčný byl totiž jednou z hlavních tváří státem přijatých opatření.

Prymula v jednom z rozhovorů upozornil na to, že odborníci vždy dávají podklady a návrhy řešení.

„Ale ta finální zodpovědnost je logicky na tom, kdo to podepíše, tedy na vládě,“ uvedl s tím, že „pokud vláda nebyla spokojena s prací epidemiologů, měla je vyměnit nebo neposlouchat“.

Zdůraznil také, že „když to vláda neodhlasuje, tak to prostě není“. Upozornil však na to, že on sám se odpovědnosti nezříká, ale premiérovu interpretaci odmítá.

„Byl jsem u toho, kdy bylo veřejně deklarováno, že za tím vláda stojí a tu odpovědnost nese. Přijde mi absurdní dělat rozdíl mezí tím, jestli jsem něco nedělal, nebo jsem to schvaloval,“ vyslovil se Prymula.

Epidemiolog poukázal také na to, že v prvních dvou měsících epidemie měli odborníci „velký prostor a prakticky se nestalo, že by někdo polemizoval o opatřeních“. Později ale začal být kladen důraz, pochopitelně, i na ekonomické dopady přijatých opatření.

Současná situace a doporučení

Odborník se mimo jiné rozpovídal i o tom, co by za současné situace s koronavirem, kdy nemoc ještě nezmizela, doporučil. Osobně by prý byl obezřetnější u povolování masových akcí a dbal by na dodržování tzv. social distancing (společenského odstupu).

Stojí si také za tím, že tato epidemie dosud celosvětově nekulminovala a vzhledem k tomu, že se virus nechová sezónně, „může se stát prakticky cokoliv“. Z tohoto důvodu si myslí, že by mohlo zase dojít k omezení cestování, i když by se třeba jednalo o určité lokality a omezení na krátkou dobu, i tak by ale lidé neměli být překvapeni.

Pokud jde o situaci v Moravskoslezském kraji, konkrétně na Karvinsku, řekl, že „některé doly se měly zavřít podstatně dříve a ušetřili bychom si spoustu problémů, protože k tomu stejně došlo“.

S tím souvisí i skutečnost, že eskalace této lokální epidemie se negativně odrazila na renomé naší země. O tom svědčí i reakce některých zemí, které ČR dočasně vyřadily ze seznamu bezpečných zemí.

V neposlední řadě se Prymula dotkl i epidemiologa Rastislava Maďara, kdy okomentoval jeho odbornost. Maďar totiž stál za rozvolňováním opatření a před časem řekl, že Prymula byl neoficiálně téměř ministr a dělal si kampaň.

„Nevím, jestli se profiloval v epidemiologii celoživotně, není to čistý epidemiolog,“ vzkázal na jeho adresu s tím, že si jej ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vybral.