Zahradil se pochlubil trestem, který mu udělil Evropský parlament. Vy jste jako Jan Hus, vzkazují uživatelé

Ve svém příspěvku na Facebooku poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil okomentoval kauzu o svém údajném střetu zájmů, která odstartovala na konci loňského roku poté, co skupina Zelených v Evropském parlamentu vznesla podnět k jeho vyšetřování. Trnem v oku pro Zelené bylo to, že Zahradil zastával post předsedy sboru poradců Asociace vietnamských svazů v EU, a zároveň vykonával funkci parlamentního zpravodaje obchodní dohody mezi Evropskou unií a Vietnamem. Zahradil dává najevo, že celá ta kauza byla vycucána z prstu, jelikož post předsedy sboru poradců byl výhradně formální či honorární funkcí, za kterou nedostával žádný plat.

„Role zpravodaje smlouvy jsem se po tomto obvinění pro jistotu ihned vzdal, k vyšetření věci zřídil předseda EP poradní výbor ze zástupců všech frakcí. Tento výbor po šetření žádný střet zájmů z mé strany nekonstatoval ani neprokázal,” říká český europoslanec.

Nicméně trestu ze strany Evropského parlamentu se Zahradil stejně nevyhnul. Důvodem bylo to, že do písemné deklarace neuvedl výše uvedenou funkci, což byl povinen udělat ještě na začátku svého mandátu. Právě kvůli tomu mu byla udělena důtka ze strany předsedy Evropského parlamentu. Zahradil rovněž dodává, že proti této důtce se odvolávat nebude, jelikož svou chybu zcela přiznává, a navíc mu připadá legrační, když ve svém věku stále dostává důtky jako během školních let.

„Přijde mi celkem roztomilé se takto, s blížící se šedesátkou, symbolicky vrátit do školních let, kdy jsem nosil domů třídní a ředitelské důtky (zpravidla po udání nějakého třídního šprta, což sedí i v tomto případě) … Důtku jednou zařadím do svých politických pamětí vedle jiných prvenství,” prohlásil Zahradil.

Na závěr svého příspěvku europoslanec zdůraznil, že celá ta kauza nebude mít žádný vliv na jeho práci s vietnamskými komunitami v Česku a po celé Evropě.

Reakce uživatelů

Většina komentujících reagovala na celý příběh s humorem. Uživatelka Marie Vinohradská dokonce porovnala Zahradila s českým reformátorem Janem Husem.

„Jako Jan Hus – neodvolal!” napsala dotyčná.

Nechybělo však ani pohoršení, které se převážně týkalo postupu evropských politiků.

„Strašné. Fakt strašné. Kolektivní peskování jednotlivce. Důtky, výstrahy, tresty, postihy, pokuty, domluvy, omluvy, vytýkací dopisy, varování, výhružky. Lidská společnost přejetá sekačkou na trávu na normalizovanou výšku,” vyslovil svou nespokojenost Miloš Kánský.

Další uživatel vyjádřil přesvědčení, že by takový trest spíš měla dostat předsedkyně EK Ursula von der Leyenová za její vměšování do vnitřních záležitostí suverénních zemí.

„A paní předsedkyně EK, která otevřeně podpořila jednu politikou stranu před volbami v Chorvatsku také dostane DŮTKU?“ položil aktuální otázku Bohumil Novák.