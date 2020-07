Když přijde druhá vlna koronaviru, Česko je připraveno. Bez problému zvládneme dalších šest týdnů, tvrdí Hamáček

Do policejního skladu v Opočínku u Pardubic dnes dorazila poslední dodávka ochranných prostředků z Číny. V souvislosti s tím ministr vnitra Jan Hamáček novinářům prozradil, že Česká republika má dostatečné zásoby pro případ, že by přišla druhá vlna pandemie koronaviru. ČR by měla mít zásoby na 6 týdnů, tedy na dobu, během níž trval nouzový stav.