„Najednou se dočítáme, že Sovětský svaz nás v roce 1945 neosvobodil.“ Pikora varuje před novodobými „cenzory“

Pikora ve svém textu připomněl, že Donald Trump oslovuje své voliče především přes Twitter, kam umisťuje poznámky k domácí i zahraniční politice.

V současné době ve Spojených státech probíhá předvolební kampaň, která nabírá na obrátkách i na Twitteru. Tam se u některých Trumpových příspěvků začaly objevovat poznámky, že prezident podává nepřesné informace.

„Lež je dnes vlastně vše, protože skoro vše je nepřesné a záleží jen na úhlu pohledu. Právě různé úhly pohledu začaly vadit. Má být jen jeden, a to ten ‚správný´, progresivistický. Twitter tentokrát přestřelil. Prezident Trump zareagoval tím, že nařídil přezkoumat zákon, který chrání sociální sítě před převzetím zodpovědnosti za obsah zveřejněný jejich uživateli,“ napsal autor.

Jinými slovy jde o to, že se rozlišuje, jestli jsou sociální sítě platformou pro komunikaci, nebo vydavatelem.

„Pokud jsou platformou, nenesou za komentáře odpovědnost. A pokud budou sociální sítě veřejně komentovat nebo označovat příspěvky jako pravdivé či nepravdivé, už by mohly být vydavateli – a pak jsou odpovědné,“ uvedl Pikora ve svém komentáři pro Reflex.

Ekonom zdůraznil, že sociální sítě jsou vlastně největšími cenzory v dějinách lidstva, které prosazují jedinou pravdu.

„Je to taková moderní inkvizice,“ podotkl autor.

Rovněž přichází s myšlenkou o problému cenzorů, který spočívá v tom, že pokud existují, končí s nimi svoboda a logicky i demokracie.

„Cenzoři si myslí, že v USA chrání volby, aby byly férové. Ale já si myslím, že naopak demokratické volby ničí, protože do nich zasahují a ovlivňují voliče,“ vyslovil se Pikora.

Chybí jen odposlechy

V komentáři nechybí varování před vznikem nového falešného světa, poněvadž pokrokáři začali přepisovat dějiny.

„Churchill už není jedním z největších politiků, který kdy byl, ale je to jen ošklivý rasista. Školy sundávají obrazy zakladatelů, protože to byli běloši, a navíc muži. Vše se relativizuje a ohýbá. Historie se přepisuje. A už nejen v Americe. Najednou se dočítáme, že Sovětský svaz nás v roce 1945 neosvobodil, válku neprohráli Němci, ale nacisté atd,“ píše autor.

Dodal, že ve stejné logice pak je upravována i Wikipedie a další zdroje.

„Ne že by se tam přímo lhalo, ale je tam často zavádějící výklad. Chybí různé úhly pohledu, protože ty ‚nevhodné´ samozvaní cenzoři hned smažou,“ okomentoval současné trendy v podání informací Pikora.

Upozornil na to, že už nezáleží na programu politika, ale na tom, jestli ho má majitel sítě rád.

„Sociální sítě se tak staly třetí komorou parlamentu, kterou ale na rozdíl od prvních dvou nikdo nevolil a ovládá je hrstka progresivních aktivistů,“ pokračuje ekonom.

Svou kritiku sociálních sítí doplnil i konkrétním příkladem v domovské zemi.

„Sociální sítě jsou podle mě už vydavatelé, protože se chovají jako zpravodajské weby. Rozšířil se nám tu totiž takový nešvar, že lidé fotí např. novou členku Rady ČT Hanu Lipovskou a zveřejňují její fotky, aniž by měli svolení, aby komentovali, kde s kým sedí v restauraci či do jakého auta nastupuje,“ připomněl Pikora s dovětkem, že tyto fotky pak žijí dalším životem, píšou se o nich články atd.

Dodal, že to přitom vždy bylo doménou bulvárních médií.

„Už k tomu chybí jen odposlechy a přepisy komunikace a máme dokonalé fízlování,“ zdůraznil autor.

Na závěr komentáře se autor zamyslel nad otázkou, zda a jak sociální sítě regulovat. Poukazuje na to, že mnoho lidí správně poukazuje na oligopolní postavení dvou největších sítí.

„Já jsem obecně proti regulacím. I tady se mi příčí. Podle mě by měly sítě hlavně dodržovat české zákony, což se ovšem neděje, následně zde platit daně atd. Zvláštní úřad bych kvůli nim ale nezakládal,“ uvedl.

Dále poznamenal, že Donald Trump dokonce vyhrožuje, že sociální sítě zavře, což je podle Pikory extrém.

„Nicméně faktem je, že mnoho politiků bude přemýšlet nad tím, zda by nešlo sociální sítě znárodnit. Tím by politici sítě ovládli. A dnes by to nemusel být problém, když se ve vyšším zájmu znárodňují kdejaké aerolinky. Sítě by se znárodnily ‚v zájmu demokracie´. Myslím, že si sítě svou cenzurou a hrou na soudce zahrávají s ohněm. Tlak na omezování svobody slova může paradoxně Trumpovi ještě nahrát,“ dospívá k závěru Pikora.