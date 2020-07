Babiš by měl podle Poslanecké sněmovny podpořit plán EK na oživení ekonomik v hlasování na Evropské radě

Sněmovna žádá premiéra Babiše o to, aby usiloval například o změnu v rozdělování peněz, ke kterému má vláda výhrady. Zmiňme, že plán počítá s celkovou částkou 750 miliard eur, což je v přepočtu přes 20 bilionů korun. Premiér Babiš má jisté výhrady k tomu, že jedním z kritérií, podle kterých se budou přidělovat peníze členským státům, má být míra nezaměstnanosti v letech 2015 až 2019.

„Způsob, jakým jsou nové zdroje přidělovány v návrhu, mě znepokojuje nejvíce. Návrh komise zakládá na počtu obyvatel, inverzním HDP na hlavu a průměru nezaměstnanosti za posledních pět let v porovnání s průměrem EU,“ řekl premiér poslancům.

Argumentoval tím, že dojde k zásadnímu znevýhodnění zemí, jako je například ČR, které měly před krizí nízkou míru nezaměstnanosti. Sněmovna po premiérovi požaduje , aby usiloval o změnu principu rozdělování peněz s tím, že místo údaji o nezaměstnanosti by se měl brát v potaz ukazatel, který by zohledňoval skutečné důsledky koronakrize.

Kromě toho vyzvala Poslanecká sněmovna Babiše k tomu, aby usiloval o prodloužení období, ve kterém bude možné peníze využívat. Podle slov premiéra je cílem české strany to, aby se finanční prostředky mohly využívat delší dobu než navrhované čtyři roky. S tím souhlasil s premiérem i předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Kromě jiného vyzvala Poslanecká sněmovna vládu k připravení rovných podmínek pro spravedlivé a snadné čerpání evropských fondů. V neposlední řadě vyzvala i EK k tomu, aby brala v potaz také stav právního státu a kontrolovala, že čerpání fondů bude v souladu s právním řádem členských států.

Evropský záchranný program

Připomeňme, že německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron přišli se záměrem vytvořit evropský program na hospodářskou obnovu po krizi způsobené novým typem koronaviru. Tento návrh předpokládá, že podporu z fondu mají dostávat země a sektory, které byly pandemií nejhůře postiženy. Na vzniku fondu se přitom musí dohodnout všechny země sedmadvacítky.

Babiš již dříve prohlásil, že by považoval za logické, kdyby si Evropská unie půjčila jen tolik, o kolik se propadnou příjmy do víceletého finančního rámce unie kvůli propadu HDP jednotlivých členských států. Částku odhadl na 110 miliard eur. Premiér ČR dále zdůraznil, že peníze z fondu by měly být poskytovány formou dotací. Co se týče půjček, o ty by se podle něj mohly ucházet jednotlivé členské státy na finančních trzích, a to na základě toho, jak investoři hodnotí stabilitu jejich ekonomiky a veřejných financí.