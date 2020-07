„Příště techno párty na Karlově mostě a boj proti ‚rasizmu‘ s házením soch do Vltavy.“ Lidé reagují na akci v Klementinu

„To je naprosto skandální kulturní barbarství a je šokující, že něco takového Národní knihovna povolila,“ neskrývá své rozčilení politik.

Dále ve své poznámce přichází s vysvětlením dané situace.

„Je to podle mě jen další krok sluníčkářů, jak ponižovat a urážet opravdové kulturní hodnoty naší křesťanské civilizace a našeho národa,“ zdůraznil.

Zároveň Fiala připomněl, že Klementinum je po Pražském hradě druhý nejrozsáhlejší stavební celek v Praze.

„Je sídlem Národní knihovny České republiky, která areál s výjimkou kostelů spravuje. Patří mezi národní kulturní památky České republiky. A právě v těchto prostorách se už v sobotu uskuteční techno party,“ pokračuje poslanec.

Podotkl, že se jedná o hudební produkci zaměřenou na zisk, jak naznačují sami organizátoři.

„Na Facebooku skupiny Techno Praha z komentářů snadno vyčteme, že lístky stojí od 390 korun a na cestu do Klementina se chystá několik stovek lidí,“ podotýká Fiala.

Poslanci rovněž vadí, že v prostorách Národní knihovny (nádvoří Klementina) si účastníci dopřejí jídlo, alkohol, a dokonce si budou moci koupit oblečení.

Znesvěcení kulturní památky

Pod příspěvkem člena SPD se objevily četné komentáře, jejichž autoři jsou dotyčnou akcí také pobouřeni.

„Naštěstí jen na nádvoří, ale i tak to tam rozhodně nepatří!“ vyslovil se Jan Vajner.

„Kdo takovou zhovadilost povolil?“ zareagoval Štěpán Stráník.

„Chápu, že mladí dnes chtějí jen žít a užívat si.... ALE - copak je nezajímají kulturní hodnoty jejich národa? Nebo už se všichni cítí občany EU? ... potom je velice lituji! ... a jestli to dělají někomu schválně - tak jednou spláčou nad svým dílem,“ napsala Emílie Paličková.

„Tohle snad není možný. Kterýho BLBA tohle napadlo? Podle mě to je znesvěcení kulturní památky. HNUS!!!!!!!!“ neskrývá svůj hněv Jaroslava Maniková.

Někteří to vzali hlouběji a v širším kontextu.

„To je ukázkou, kdo vládne Praze, co je to za reprezentaci. Pokud by kdokoli tuto pražskou vládnoucí chásku nazval hovady, jen by urazil hmyz. Historické budovy a jejich prostory zasluhují nejvyšší ochranu, citlivé zacházení s úctou a pokorou. Z naší společnosti se vytrácí zdravý rozum a respekt k hodnotám,“ konstatoval Zdeněk Drlík.

Nechybělo ze strany sledujících ani varování před možnými následky takové akce.

„Tohle je úmysl! Ne náhoda. Příště techno párty na Karlově mostě a boj proti ‚rasizmu‘ se slavnostním házením soch do Vltavy! Je to tady, tohle bude pokračovat ...“ napsal Pete Er.