Jak je to s rasismem v ČR? Diskuze o Romech a Vietnamcích se neobešla beze zmínky o předsudcích

Výjimku nebyl ani pořad Pro a proti v Českém rozhlasu Plus, jehož účastníky byli komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk a publicista a ředitel Občanského institutu Roman Joch.

„Do značné míry ano, nedá se to paušalizovat na všechny Čechy, ale stále se u nás dělá hu hu hu na černé fotbalisty. Půlka národa se mohla zbláznit, když Lidl umístil do reklamy na oblečení černocha, nebo když se předseda vládní politické strany rozčiluje, že byl odstraněn prasečák na místě romského koncentračního tábora,“ vyslovil se Honzejk k otázce existence systémového rasismu v České republice.

Podle jeho slov je evidentní, že romské děti byly rutinně umisťovány do speciálních škol.

„Každý tuší, jak nesrovnatelné problémy mají Romové, když si chtějí pronajmout byt. Když vidí, že to nejsou bílí Češi, nikdo se s nimi nebaví,“ poznamenal komentátor.

Ředitel Občanského institutu Roman Joch s takovým postojem nesouhlasil. Podle jeho slov zákony České republiky rozhodně nejsou rasistické a nikoho nediskriminují.

„Ne, myslím si, že systémový rasismus v České republice není,“ podotkl. Na druhou stranu uznal, že existují konkrétní rasisté, ale vinit celý národ z rasismu nelze.

„Je to připisování kolektivní viny či hříchu, a to je naprosto nefér,“ domnívá se Joch.

V rozhovoru bylo uznáno, že určitá skupina obyvatel se potýká s problémy právě z toho důvodu, že je jiná.

„Když máme nějaký problém řešit, tak ho spíš odsuneme a řekneme, ať si to vyřeší sami,“ zdůraznil Honzejk s tím, že v této souvislosti připomněl ombudsmana Stanislava Křečka, jenž Romům radí, ať si problémy vyřeší sami.

Jde o to, že se Křeček tento týden v komentáři pro Právo vyslovil k romské problematice v ČR.

„Čest výjimkám, ale tvrdíte-li, že vás nikdo nechce přijmout do práce, proč se tedy nezaměstnáte sami? Proč nezakládáte firmy podílející se třeba na zvelebení bydlení ve vyloučených lokalitách? Nechtějí vám přidělit byt? Proč si sami nepostavíte domy a byty jako tisíce jiných neromských družstevníků u nás? Proč stále jen čekáte, až vám někdo něco dá? K financování takových aktivit by se jistě našlo dostatek prostředků ve státním i neziskovém sektoru, kde se nyní na zcela zjevně neúčinnou ‚integraci‘ používají stamiliony. Hledání odpovědí na takto položené otázky ukazuje na mnohem závažnější příčiny těchto problémů, než by se na první pohled mohlo zdát. Již také proto, že pokusit se o nalezení reálné odpovědi se může pouze Rom, neboť bezpochyby u každého jiného by vyslovení takových odpovědí zakládalo obvinění z rasismu asi stejně tak, jako samotné položení těchto otázek. Ale jak chcete spořádanou společnost bez nich?“ zaznělo od Křečka.

„To je teda ochránce práv! Tato osoba, která má mimo jiné chránit práva menšin, je krásnou ukázkou toho, že je něco špatně v celém českém systému,“ zkritizoval ombudsmana Honzejk.

Etnické specifikum a česká uzavřenost

Podle Jocha romská komunita má ale svá specifika. Jde o nižší vzdělanost a životní úroveň, vyšší kriminalitu.

„Určitě existují rasové předsudky, ale ty nejsou primárně způsobeny barvou pleti, ale nehezkým předsudečným předpokladem, že průměrný romský občan bude mít vyšší tendenci ke kriminalitě,“ vyslovil se k problematice publicista.

V reakci na to Honzejk uvedl, že historicky má romská menšina sociální problémy a je chudší, a tyto předsudky se pak zhmotňují. Podle jeho názoru by se mělo s předsudky pracovat.

„Někdo jim musí hodit záchranný kruh,“ myslí si komentátor.

Joch danou situaci porovnal s jiným etnikem v České republice, s nimž země problémy nemá.

Domnívá se, že sociální mobilita je ale jen polovina problému, jisté vzepření musí nastat i v rámci komunity.

„Té vietnamské komunitě nikdo nepomohl, lidé měli předsudky. Přesto zevnitř z ní vznikla snaha postavit se na nohy a ukázat, že jsme úspěšní,“ podotkl Joch s tím, že Vietnamci v naší společnosti, a Češi vůči nim, podobné problémy nemají.

Honzejk oponoval tím, že vietnamskou komunitu Češi sice přijali, ale část populace jim ještě tyká.

Joch tykání Vietnamcům považuje za vrchol neslušnosti a projev buranství, ale i to v čase ustupuje.

„Srovnání vietnamské a romské komunity ukazuje, že zde žádný systémový rasismus není. Spíše nám bude hrozit to, že průměrný Čech bude mít komplex méněcennosti vůči těmto nadprůměrně úspěšným českým občanům vietnamské národnosti v jakékoli oblasti,“ myslí si ředitel Občanského institutu.

Českou uzavřenost vůči cizincům vysvětlil tím, že historicky na území pobývaly tři komunity – česká, německá a židovská.

„Židovskou zdecimoval nacismus, německou jsme odsunuli my. Prvotní nedůvěra a obezřetnost vůči cizímu není špatná lidská vlastnost. Je to něco, co zvyšovalo šanci vašeho přežití,“ uvedl Joch.