„Barák jak Pentagon a nic v něm nevymyslí. Pravdivé zprávy jsou zkreslené.“ Ukončí návrh SPD nespokojenost lidí s ČT?

Jak se v příspěvku uvádí, tento návrh je zařazen i v programu Sněmovny.

„Máme za to, že právě v této době by těmto skupinám obyvatel měl stát zlevňovat život, nikoli jim ukládat poplatky, a to s tím, že i tyto skupiny obyvatel mají právo na službu veřejnoprávních médií, a to zdarma,“ uvedl lídr strany.

Podle jeho slov je daný návrh odpovědí SPD na to, že si ředitel České televize Petr Dvořák nechal minulý měsíc ke svému několikasettisícovému měsíčnímu platu vyplatit navíc bonus 1,6 milionu korun.

„Česká televize má tedy evidentně nadbytek peněz,“ konstatoval Okamura.

Okamura také zdůraznil, že hnutí SPD dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a objektivity vysílání veřejnoprávních médií. Strana si myslí, že Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkovou organizaci a jejich kontrola by měla podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

„Koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však projednání tohoto bodu dlouhodobě blokuje a tento bod nakonec nebyl projednán. Budeme ale bojovat dál,“ slíbil Okamura.

Jak ukazují reakce pod příspěvkem politika, minimálně mezi svými sledujícími Okamura získal solidní podporu.

„Zrušit poplatky. Jen nám lžou, pravdivé zprávy jsou zkreslené. Nechci je podporovat,“ napsala Jarmila Kubicová.

„Naprostý souhlas. ČT je na tom evidentně dobře, když si může dovolit vyplácet tak nehorázné odměny. Kdyby byla aspoň objektivní! Je odporné, jak arogantně se chová!“ vyslovila se Hana Dobešová.

„Nevím, proč v dnešní době tzv. kapitalismu musím někoho povinně živit. Jak ČT, tak ty solární barony atd,“ poznamenal Aleš Bula.

Ze strany uživatelů sociální sítě ale zazněly i radikálnější výzvy.

„Tu lichvářskou ČT zrušte úplně. Je to jen žumpa,“ doporučil Bohuslav Dittrich.

„Rád bych viděl, co všichni v tom baráku České televize dělají? Barák jak Pentagon a nic v něm nevymyslí. Jedou jen samé staré filmy, které jsou již dávno všemi generacemi zhlédnuté několikrát za sebou. Ve zpravodajství nic pravdivého neřeknou, žádné okno do světa, které by ukázalo, co se opravdu ve světě děje. Ano tenhle ten barák je skanzen minulosti,“ okomentoval situaci Petr Nýdrle.