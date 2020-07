Mráz uprostřed léta. Na Šumavě mrzlo, tento týden to na koupání nebude

Na českých horách dnes ráno mrzlo, pod vlivem chladného severozápadního proudění se tento týden ochladí na 20 stupňů. Až o víkendu by se rtuť teploměrů mohla dostat na letních 25 stupňů. Předpověď vyplývá z týdenního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu.

Letní mráz byl zaznamenán na Šumavě a v Jizerských horách. Na stanici Rokytská slať teplota klesla na -3,5 stupně, na Jizerce bylo -2,5 stupně. V pět hodin ráno například v Karlových Varech naměřili 4,6 stupně, v Liberci bylo 5,7 stupně a v Praze-Ruzyni 7,4 stupně.

„Chladné severozápadní proudění budeme skloňovat po většinu tohoto pracovního týdne. Další přechod studené fronty nás čeká ve středu, ta ukončí pozvolný nárůst teplot vzduchu. Ale o víkendu bude opět oblačnosti ubývat a teploty se budou pohybovat kolem letních hodnot,“ uvedla pro Novinky Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Meteorolog Josef Hanzlík pro iDNES.cz uvedl, že příjemných a letních teplot se dočkáme ještě v úterý a ve středu. Po středečním přechodu studené fronty přijde déšť a přeháňky.

V pondělí a úterý se teploty budou pohybovat od 19 do 25 stupňů. V úterý již budou přibývat mraky.

Ve středu naplno udeří studená fronta, bude oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami, mohou se vyskytnout i bouřky. Ranní teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Na východě republiky teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů, na západě bude okolo 20 stupňů.

Ve čtvrtek se teploty po celé republice budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni, bude polojasno s přeháňkami. V pátek se očekávají teploty 19 až 23 stupňů.

O víkendu se začne postupně oteplovat, v sobotu bude polojasno až oblačno, s přeháňkami. Přes den teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů. V neděli se teploty budou blížit ke třicítce, meteorologové slibují 23 až 27 stupňů. Mělo by být polojasno a foukat bude mírný západní vítr.

Druhou vlnu koronaviru zvládneme

Do policejního skladu v Opočínku u Pardubic minulý týden dorazila poslední dodávka ochranných prostředků z Číny. V souvislosti s tím ministr vnitra Jan Hamáček novinářům prozradil, že Česká republika má dostatečné zásoby pro případ, že by přišla druhá vlna pandemie koronaviru. ČR by měla mít zásoby na 6 týdnů, tedy na dobu, během níž trval nouzový stav.

O tom, zda přijde či nepřijde druhá vlna koronaviru, se přou odborníci i laici. Vláda však raději nezahálí a snaží se na případnou situaci připravit. Jak si v této záležitosti vede Česko, promluvil ministr vnitra Jan Hamáček.

Podle Hamáčka je ve skladech odhadem přes 1000 tun ochranných pomůcek. Zmiňme, že se ve skladu aktuálně nachází 65,9 milionu roušek, 10,3 milionu kusů respirátorů, 552 000 ochranných obleků, 595 000 ochranných brýlí, 298 000 obličejových štítů, téměř deset milionů párů rukavic a 11 milionů návleků na obuv.

Hamáček však dodal, že část těchto zásob nyní dostane město Karviná. Na Karvinsku je totiž v současné chvíli největší ohnisko koronaviru v naší republice.