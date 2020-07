„Politický lobbista v temném zákulisí české politiky.“ Zbořil promluvil o jiném pohledu na konec Kalouska ve Sněmovně

„Už jsme takových překvapení dávaných do souvislosti s panem exministrem zažili dost, abychom byli i nadále pozorní a nedůvěřiví. Pokud jsem četl pozorně, řekl také, že z politiky neodchází a bude usilovat o vytvoření předvolební nebo povolební koalice. Je to ale asi jen takové prázdninové, jak říkal Václav Havel, letní přemítání. Někteří tomu říkali ‚letní přemílání‘. Tak se nechme překvapit, za pár dní by to zase mohlo být jinak,“ uvedl na to Zbořil.

Svá slova zakladatel TOP 09 pak potvrdil i pro iDNES.cz. „Já chci mít při jednáních volné ruce, chci říkat, že v tom žádné osobní politické ambice nemám, moje ambice budou ambice voliče a občana, který si přeje vznik vítězného projektu tradičních politických stran,“ vysvětlil ještě Kalousek. Podle něj v politice vyjednávají lídři, ale rozhodují celé strany, ve kterých je potřeba všechno odpracovat. „To znamená, že chci využít toho, že za ta léta působení v politice znám kde koho a chci s nimi vést neformální rozhovory. Samozřejmě zůstávám v TOP 09, stále zůstávám poslancem, jen máme ve straně nové vedení, které má obrovský potenciál a jsem připraven mu pomáhat. Jen prostě nebudu kandidovat do Poslanecké sněmovny,“ dodal ještě Kalousek.

„Nevím, čeho se obávat víc. Zda Miroslava Kalouska poslance na očích veřejnosti anebo politického lobbisty (také se někdy říká šíbra) v temném zákulisí české politiky. V té své charakteristice svého politikaření má MK samozřejmě pravdu. Pro jeho způsoby je lepší, když na ně není vidět, pro občany ČR nikoliv,“ dodal Zbořil.

Politolog také okomentoval kariéru Kalouska v dolní komoře, která trvala 23 let.

„Jeho kariéra se celá ta léta odehrávala na politickém jevišti před i za oponou. Měl úspěchy i osudové neúspěchy. I on by mohl napsat svou knihu Jak jsem se mýlil v politice. Přímo symbolizoval hlavní rysy české politické kultury v dobrém i špatném, možná i nejšpatnějším slova smyslu. Jeho obdarování ukrajinsko-ruské pilotky Savčenkové dýkou, plédování pro myanmarskou ‚disidentku‘ Su Ťij, aby se jí dostalo Nobelovy ceny míru, a jeho mávání nebo dokonce odívání se do tibetské vlajky věnované na začátku 20. století této zemi dnešními britskými ‚kolonizátory‘ patří k těm veselejším příhodám z jeho politického života. Ty smutnější mu jistě ‚letní‘ komentátoři rádi připomenou. Snad ani PL nemusí nosit sovy do Athén. Čekají nás možná věci mnohem horší,“ komentuje politolog.

„Někdo si myslí, že Poslanecká sněmovna přijde o tzv. ‚kalouskování‘. Ale buďme bez obav, už dlouho má pan poslanec K. v Poslanecké sněmovně spoustu svých snaživých, i když možná méně chytrých žáků. Naděje na to, že opozice se změní jeho odchodem v opozici konstruktivní, se nám zdá už dnes málo pravděpodobná,“ podotkl Zbořil.