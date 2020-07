Dan Landa o omezování svobody: Není možné, aby se tady lidé báli mluvit o svém názoru

Moderátor Pavel Štrunc se nejprve v rozhovoru zaměřil na text Landovy nové písně Ukolébavka, která podle zpěváka pojednává o tom, jak jsou lidé „ukolébaní“. Podle jeho mínění totiž lidé „usínají“ a „některé věci nevidí, neslyší nebo je málo reflektují“.

„Já si myslím, že tahle tendence, vždycky se něco ve světě děje, k nám se to posunuje a nakonec dohrabe. A tohle se k nám může dohrabat taky,“ myslí si.

V souvislosti s tím pak zmínil, že on sám má, a to kvůli tomu, kam se svět posunuje. Promluvil tak například o technologii identifikace obličejů v Číně a uvedl, že by za chvíli mohla být i u nás.

Pokud jde o samotné ohrožení svobody, to Landa dle svých slov spíše cítí, než aby na něj měl velké množství pramenů. K této otázce rovněž doplnil, že moc neví, co by s ní mohl dělat kromě toho, že o tomto tématu bude zpívat.

Omezování svobody dle Landy

Řeč přišla mimo jiné také na dotace, kdy je podle Landy vnímání už úplně posunuté. Vysvětlil to na příkladu jejich rozdělování, které je podle něj nespravedlivé.

Kromě dotací se zmínil však i o jednom momentu ze svého života, který jej přivedl ke starosti o svobodu. Jednou totiž vezl motorku asi sto metrů od domu k domu, pomalu, avšak bez helmy, a nějaký člověk na něj tehdy zavolal, aby si vzal helmu.

„Já jsem si vlastně uvědomil, kdo po mně chce, abych si v padesáti letech bral helmu vod baráku k baráku,“ uvedl.

Podotkl také, že bez helmy nikoho neohrožuje a dále cynicky poznamenal, že pro stát je to i levnější, když se vybourá motorkář bez helmy. Dodal, že si helmu chce vzít, ale zdůraznil, že mu vadí, že by si ji brát musel.

„Ať jsou restaurace kuřácký, ať jsou restaurace nekuřácký, to by měla být každého svoboda,“ tvrdí Landa, který je nekuřák. „Oni sáhnou na kuřáky a ostatní se jich nezastanou,“ doplnil.

A obdobný názor má i na kouření v hospodách a barech. V tomto případě Landa argumentoval tím, že kuřáci stejně chodí ven, takže systém pod pláštěm ochrany zdraví prosadil p*******. Nejlepším řešením by tak podle zpěváka bylo, kdyby stát zakázal výrobu tabákových výrobků.

Mimo jiné se Landa zmínil také o zbraních a s nimi souvisejícím omezováním kapacity zásobníků. „Každý, kdo střílí s dlouhou zbraní, a není to samopal, tak ví, že je to totální deb..., totální nesmysl, ten zákaz.“ Vyzdvihl však, že se k celé věci naštěstí jako k nesmyslu postavila i česká vláda: „Ale co nám kdo mluví odněkud do zásobníků.“

Dále se pokusil situaci se zbraněmi a jinými způsoby ochrany u nás přirovnat k situaci v zahraničí.

„V Německu nebo v Anglii je jiná tendence. Tam už chlapi nesmějí mít ani nože, ani slzný plyn. Když jde žena v parku, tak nemůže mít pepřák, který je prostě určen na obranu člověka před jiným člověkem. Protože si německý stát říká: Já mám takový debily, oni by se s tím stříkali jen tak. Ale já se tak necítím. Za a), my jsme neprohráli válku jako Němci a za b)...“ uvedl Landa, ale svou myšlenku nedokončil, jelikož jej Štrunc přerušil tím, že tedy spoléhá na selský rozum.

„Není možné, aby se tady lidé báli mluvit o svém názoru.“

„Není možné, aby se tady lidé báli mluvit o svém názoru. A takhle to je. My si tady můžeme říkat, že to tak není. Ale je to tak. Lidé neradi říkají svůj názor, bojí se a jsou ostrakizovaní. V případě, že ten názor není v souladu s tím oficiálním proudem, tak jsou vyháněni na okraj společnosti,“ podotkl zpěvák.

V neposlední řadě se zpěvák rozpovídal o svém, který je určen všem politikům, odleva doprava. Doplnil, že až čas ale ukáže, zda se bude jednat o „kuňknutí žáby“ nebo „zařvání lva“. Landu by však potěšila ta první možnost.

Kromě toho zdůraznil i skutečnost, že pro „některé kapely“ se „špatně shání kulturák“. Zmínil se, že i on má takovou zkušenost, kdy ho někteří odmítají, protože je podle nich fašista.

„A to je prostě za A drzost a za B smutné. Je to drzost, protože to není pravda, a je to smutné, protože stejnou zbraní, kterou nás oni potírají, tak se jim to jednou může vrátit z jiné strany,“ řekl a dodal, že by si přál, aby každý mohl beze strachu říct, co chce a nechce.

Příkladem by dle něj mohlo být to, zda tady lidé například chtějí nebo nechtějí uprchlíky. On sám by totiž řekl, že ne.

„Když já řeknu, že ne. Tak se na mě vrhne celá, dost silná parta a řekne: ‚Landa je z***.‘ Ale to je právě o té svobodě, možnosti říct NE. Ale ‚Landa je z***‘, to už není svoboda, to už je útok,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

V neposlední řadě moderátor rozhovoru odkázal i na blog Jiřího Hrebenara na webu Respektu a jeho řadu obvinění z extremismu, nacionalismu a jiných -ismů, v nichž se objevily i zkazky na Landově působení v kapele Orlík. K tomu zpěvák jen řekl, že je „ten člověk je nešťastník, není spokojený se svým osobním životem a projevuje se to tady“.

„Sice tam jsou jména Landa, Fanánek, ale myslím si, že ve skutečnosti to s námi nemá vůbec nic společného,“ uzavřel danou věc česká zpěvák a skladatel.