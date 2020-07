Zemřel herec Zdeněk Hess, který se objevoval například ve známém seriálu Ulice

Dané noviny informovaly o této smutné zprávě prostřednictvím svého webu, kde zveřejnili i samotné datum Hessovi smrti.

„Zemřel v době koronaviru, a tak o jeho úmrtí jsme se dozvěděli až nyní. Informovala nás o něm Alena Hrádková z pražského Divadelního ústavu / Institutu kultury,“ stojí na stránkách.

„Smutná zpráva pro Ulici. Ve věku 79 let odešel do hereckého nebe představitel Lojzy Navrátílka Zdeněk Hess. O skonu herce informoval až nyní pražský Divadelní ústav,“ napsal na svém Facebooku seriál Ulice a dodal: „Bylo nám ctí s ním dlouhá léta spolupracovat. I přes nelehký životní osud přicházel do ateliérů vždy s úsměvem, s těžkostmi se statečně pral. Nikdy na něj nezapomeneme. Čest jeho památce, upřímnou soustrast jeho blízkým.“

Zdeněk Hess

Na tuto událost na sociální síti stihl zareagovat i oblíbený seriál Ulice , v němž Hess hrál od samotného začátku. Právě v tomto nekonečném seriálu se totiž pravidelně objevoval již od 11. dílu, a to jako štamgast Lojza Navrátílek. Tvůrci seriálu tak vyjádřili upřímnou soustrast rodině a na herce zavzpomínali.

Připomeňme, že Hess se narodil 8. prosince 1940 v Praze. Studoval na AMU, ale studia nedokončil a v roce 1963 nastoupil do libereckého Divadla F. X. Šaldy. Poté se po roce přesunul do Uměleckého souboru ministerstva vnitra. Mihnul se také v divadle Maringotka. Přes 10 let působil mimo divadlo, v roce 1979 pak nastoupil do KD Příbram, kde zůstal až do roku 1991, kdy odešel do důchodu.

Herec se často objevoval v menších rolích, a to jak ve filmu (Jarní povětří, Spadla s měsíce, Bylo čtvrt a bude půl, Jeden z nich je vrah, Lucie a zázraky, Musím tě svést, Jedna ruka netleská a Městečko), tak v seriálu (Život a doba soudce A. K., Vyprávěj a aktuálně hrál v Ulici štamgasta Aloise Navrátilka). Na divadelních prknech se pak objevil v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a dlouhá léta pak vystupoval také v KD Příbram.

Lidé jej však mohou znát i díky jeho hlasu, jelikož byl úspěšným dabérem. Jeho hlas se objevil například v Simpsonových, kde dabuje školníka Willieho a tlustého Tonyho, nebo v seriálu Živí mrtví, kde dabuje člena ze skupiny přeživších Dala Horvatha. Zazněl i v Harry Potterovi, kde dabuje Korneliuse Popletala a Filiuse Kratiknota, ale také v mnoha dalších známých seriálech a filmech.