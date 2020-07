Německá policie objevila u českých hranic 31 běženců v chladírenském voze. To je jen vrcholek ledovce, vzkazuje Fiala

Český poslanec a místopředseda SPD Radim Fiala se na svém účtu na Facebooku zaměřil na to, že podle nejnovějších informací v médiích německá policie na dálničním hraničním přechodu mezi Českou republikou a Saskem v úterý večer objevila v nákladním prostoru chladírenského vozu 31 migrantů. Co si o dané věci tento český politik myslí?

Fiala se tak na sociální síti snažil poukázat na to, že není pravda, že na našem území nejsou migranti, jak tvrdí sluníčkáři.

„Je evidentní, že se našem území nelegální migranti pohybují. Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi,“ napsal v úvodu.

Dále pak pokračoval tím, že se počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, v loňském roce opět o něco zvýšil. Odkazoval přitom na statistiky spolkového ministerstva vnitra.

„Mezi lednem a listopadem 2018 spolková republika na svém území zachytila 3931 migrantů, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, loni jich za stejné období bylo 3979,“ představil konkrétní čísla a ptal se, zda ještě někdo bude dále tvrdit, že imigranti u nás nejsou a nepředstavují hrozbu.

„Jednak se může stát, že zadržené imigranty k nám budou Němci vracet, jednak hrozí, že migranti u nás cestou do Německa mohou páchat kriminalitu,“ doplnil.

Migranti v ČR

Oblíbený argument o tom, že je ČR jen, který někteří tak rádi používají, však podle Fialy také neobstojí. Proč?

Politik za SPD pak v další části svého textu připomněl i pár zkušeností s migranty u nás. Zmínil například to, že plzeňský soud nedávno odmítl vyhostit nelegální imigrantku – podvodnici, která před dvěma lety nelegálně připlula do Evropy na falešné doklady a poslední rok a půl pobývala v ČR. U nás se přitom živila jako striptýzová tanečnice.

„Dále máme případ afrického migranta Abdallaha Ibrahima Diallo, který podle všeho znásilnil českou dívku u Lukavce. I drogy v centru Prahy jsou distribuované africkými imigranty. Policie před časem zadržela v okolí Václavského náměstí během osmi měsíců více než sto dealerů – v drtivé většině šlo o Afričany. Byli mezi nimi i žadatelé o azyl v zemích EU. Policisté u nich našli kokain, extázi i marihuanu,“ pokračoval ve svém výčtu Fiala.

To je dle něj však jen pár příkladů nelegální imigrace. „A navíc toto je jen vrcholek ledovce. Hranice nejsou hlídané, čili nelegálů na našem území může být mnohem víc!“ varoval.

Uprchlíci v chladírenském vozu

Připomeňme, že se nedávno objevily informace o tom, že německá policie na dálničním hraničním přechodu mezi ČR a Saskem v úterý večer objevila v nákladním prostoru chladírenského vozu celkem 31 migrantů.

Uvádí se, že auto, které migranty převáželo, mělo tureckou státní poznávací značku a mířilo do Drážďan. Migranti se měli skrývat mezi paletami naloženými ovocem a zeleninou. Další podrobnosti chce policie zveřejnit během dneška. Bližší informace policie poskytovat zatím nechtěla, a to ani co se týče stavu migrantů. V současné době bylo v této věci zahájeno vyšetřování.