Xaver Veselý poodhalil úryvek z premiéry v novém studiu XTV. Očekávejte komando z Kavčích hor, vzkazují mu uživatelé

Český novinář a člen Rady ČT Luboš Xaver Veselý dal svým fanouškům možnost krátce nahlédnout do nového studia XTV. Dokonce prozradil, kdo bude hostem jeho premiérového vysílání z tohoto nového prostředí. Na danou informaci však okamžitě reagovali fanoušci, kteří psali, že se tato volba nejspíše nebude líbit všem a že by měl Xaver očekávat kritiku.

Na facebookovém profilu tohoto známého českého moderátora se totiž objevil nový příspěvek, v němž Veselý poodhaluje prostředí nového studia.

„Premiéra v novém studiu XTV… Uveřejníme zítra…“ napsal k fotografii na sociální síti.

Následně se podělil také o krátké video, v němž je vidět, kdo bude hostem premiérového vysílání. Jak napovídají záběry, Xaver Veselý si za tímto účelem zvolil českého premiéra Andreje Babiše. A s ním, k překvapení mnohých, si pohovořil například o astrologii.

Z úryvku je patrné, že na toto téma zavedl řeč sám moderátor a zajímal se, co to premiéra popadlo. „A proč? Vás to nebaví? Vy jste si nedal udělal horoskop?“ reagoval na jeho dotaz Babiš. Veselý však astrologii označil za úplnou blbost, načež se debata stočila k tomu, kdo čemu věří a nevěří.

„Co se týká té astrologie, tak mě to zajímá. Mně to vždycky zajímalo,“ uvedl s tím, že když si člověk nechá udělat „horoskop na míru“ dle data a místa narození, tak tam může najít zajímavé věci. „Něčemu musím věřit,“ podotkl.

Vlna reakcí se strhla ještě před odvysíláním

Soudě dle ukázek to tedy vypadá, že se diváci mají na co těšit.

Za zmínku však stojí, že se vlna reakcí strhla ještě před samotným odvysíláním premiérového dílu. Někteří totiž Xaverovi již dopředu vzkazovali, co má čekat a na jaké reakce se má těšit.

„Očekávejte komando z Kavčích hor,“ stálo v jednom z komentářů.

A v podobném duchu se nesly i další reakce: „A jéje, zase tady bude kauzička.“

Další jej upozorňovali na to, že by si měl dávat „pozor na institut nezávislé žurnalistiky a jediné správné pravdy“.

„To bude zlomených tužek a rozbitých klávesnic po mediálních domech...“ podotýkali uživatelé sítě.

Někteří se dívali na celou věc s nadhledem a nedopustili si pár narážek. „Nazval bych to vysílání ze studia Citron, ať mají ti co zásadně přispěli radost,“ bavili se komentující a naráželi na anticenu Zlatý citrón, kterou letos obdržel.

„Luboši to zase bude mela, Babiš a horoskop...“ míní lidé.

Řeč přišla i na to, že si moderátor vybral právě Andreje Babiše. „To zas bude keců k. Pěkné studio,“ psali další komentující.

„Nové Tabu pana Xavera – vláda je řízena podle horoskopů! P.S.: Ale jinak super, takhle pana Babiše neznáme,“ míní ostatní.

Podle některých ale Veselý udělal výběrem Babiše dobře: „Ale jo, na otevření nového studia si pozvat skoro nejvyššího státního představitele. Dobrý tah. Lepší než někoho neznámého.“

„Anticena“ pro Xavera za jeho styl moderování

Moderátor XTV a Českého rozhlasu si letos na konci ledna přišel osobně převzít „anticenu“ za údajně nevyhovující vedení politických debat v médiích.

„Porota uděluje zcela zvláštní cenu Zlatý citrón 2020. Tentokrát za úroveň vedení televizních debat. (…) Porota udílí zvláštní cenu citrón Luboši Xaveru Veselému za podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV, otevřeně projevuje své sympatie či antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu. Nevyhýbá se ani politickým postojům, což je zarážející vzhledem k jeho angažmá ve veřejnoprávním Českém rozhlase,“ zaznělo během udělování ceny v přenosu České televize.

Moderátor předávání „cen“ poté vyzval, aby si „ocenění“, jimiž kromě Luboše Veselého byl i majitel TV Barrandov Jaromír Soukup a Michaela Jílková, přišli pro ceny. Podle všeho ale neočekával, že se někdo dostaví. Xaver Veselý vstal a došel si pro „anticenu“. Následně dostal prostor pro svůj komentář.

„Tento projekt (XTV – red.) vzniká jen z podpory lidí. Nikdo ho neplatí povinně pod pohrůžkou exekuce. Vážení diváci, já vám děkuji. Vážení koncesionáři, udělejte si obrázek,“ uzavřel Veselý své vystoupení během převzetí anticeny.

„Jsem tady rád, pane moderátore. (…) Jsem rád, že si tuhle cenu můžu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. (…) Děkuji všem, kteří sledujete XTV, děkuji všem, kteří mě sledujete v Českém rozhlase nebo na mém kanálu Xaver Live. Mám z toho radost. Děkuji vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na mé projekty a na mé moderování. Myslím si, že veřejnost by ocenila, kdybyste nám ukázali cestu, kdybyste jakýmkoli hlasem, jakoukoli připomínkou nám řekli, jak to máme dělat. Zatím takový hlas od vás nevzešel. Místo toho se nás tvůrce tady snažíte zostudit za vydatné podpory České televize,“ řekl v přenosu České televize Veselý.

Celá věc však měla ještě dohru. Xaver Veselý se totiž rozhodl, že anticenu nabídne k prodeji. A zadařilo se. Někteří, například bloger Petr Paulczyňski, tuto jeho iniciativu okomentoval slovy, že z toho lidem na Kavčích horách „prdne žilka“. Moderátor si díky Zlatému citrónu totiž přišel na pořádný balík. Získal za ni neuvěřitelných 70 tisíc.