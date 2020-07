Generál Pavel chce připravit Česko na další krize. Začíná kampaň na Hrad?

Odborníci v čele s generálem Pavlem chtějí na konci léta ze získaných poznatků představit vládě i veřejnosti soubor opatření, jejichž přijetí má pomoci zemi v budoucnu lépe zvládat další krize.

Pavel na tiskové konferenci novinářům řekl, že iniciativa nemá za cíl kritizovat instituce či jednotlivce za projevené nedostatky. Chyby jsou podle něj v krizových situacích, kdy se jedná pod tlakem, přirozené. Zároveň ale byla přijatá dobrá improvizovaná opatření, která by měla být aplikována i v budoucnu.

Bývalý náčelník generálního štábu zdůraznil, že Česká republika celkově zvládla krizi dobře. Mezi chyby zařadil to, že ministerstva zpočátku trpěla resortismem, nedostatečným využití potenciálu českého průmyslu nebo neaktualizováním krizových plánů a jejich malým využití.

„Podíváme se na to, jak různé složky státu fungovaly. Jak spolu komunikují, a jak celou zemi můžeme lépe připravit na budoucí krize,“ uvedl Pavel.

S týmem odborníků chce nyní Pavel objet kraje a debatovat s experty ze zdravotnictví či bezpečnosti ze státního i soukromého sektoru. Výsledkem má být soubor doporučení pro zákony, organizace i procedury, který bude představen vládě i veřejnosti. První taková debata se uskuteční již ve čtvrtek v Plzni.

Členy expertního týmu jsou mimo jiné šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, podnikatel Martin Hausenblas, předsedkyně České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof J. E. Purkyně Jana Šeblová nebo někdejší hejtman Olomouckého kraje a bývalý europoslanec za KDU-ČSL Jan Březina.

V březnu Pavel zkritizoval prezidenta Miloše Zemana, že příliš vyzdvihuje pomoc v boji proti covidu-19, kterou poskytla Čína, a nevšímá si pomoci od západních zemí.

„V návalu vděčnosti ČLR, M. Zemanovi, M. Nejedlému a J. Tvrdíkovi za možnost koupit si od původce pandemie chybějící zdravotnické pomůcky, by neměl zaniknout nezištný příspěvek 30 mld z EU nebo podíl NATO na doručení dodávek prostřednictvím systému SALIS (An-124). Soudnost!“ napsal Pavel na Twitteru.

Start prezidentské kampaně?

Petr Pavel před několika měsíci spoluzaložil iniciativu Spolu silnější, která vybírala peníze pro projekty a dobrovolnické organizace, které pomáhaly během pandemie. Pavlova aktivita ovšem vyvolala spekulace, že se může jednat o součást jeho budoucí prezidentské kampaně.

„S takto průřezovou iniciativou nepřišel nikdo jiný. Nechci z toho vytloukat žádný kapitál,“ odpověděl někdejší šéf generálního štábu na novinářský dotaz.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler to ale vidí jinak a „turné“ Pavlova týmu v regionech označil za začátek boje o Hrad. V příspěvku na Facebooku si rovněž vzpomněl i na jeho členství v KSČ.

„Začala prezidentská kampaň. Nešlo by to už v roce 2020 bez kariérních komunistů?“ poznamenal na Facebooku s tím, že by v čele státu mnohem raději viděl například Drábovou.

Dříve Šmucler Pavlovi vyčítal, že se svými názory přizpůsoboval době.

„Nejde o KSČ, ale že vlastně nemá názor. Zeman byl v KSČ a zůstal levičák. Respektuji ho. Generál Pavel proplul od Husáka všemi vývoji země. Já generála nepotřebuji, nejsme v Jižní Americe,“ říkal dříve Šmucler.

V listopadu se Petr Pavel nechal slyšet, že by uvažoval o kandidatuře na prezidentský úřad, pokud by kandidovali lidé, kteří by pro Česko byli bezpečnostním rizikem, a hrozilo, že by se „země posunula blíže směrem k Rusku nebo k Číně“.