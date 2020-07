Zeman podepsal zvýšení schodku na 500 miliard Kč. Dle Schillerové novela zákona reaguje na aktuální vývoj a opatření

Za zmínku dozajista stojí, že původní schválený schodek byl 40 miliard Kč. Vláda se jej ale nakonec kvůli dopadům epidemie koronaviru a souvisejícím vládním opatřením rozhodla zvýšit. Nejprve jej tak navýšila na částku 200 miliard a poté jej zvedla až na 300 miliard Kč.

Když došla na schvalování rozpočtu, český premiér Andrej Babiš ve Sněmovně prohlásil, že doufá v to, že vláda už do konce roku změnu schodku požadovat nebude.

O tom, že danou novelu podepsala hlava státu, dnes informoval Hrad.

„Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve středu dne 15. července 2020 zákon ze dne 8. července 2020, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů,“ napsal na sociální síti prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

K této informaci se vyjádřila také ministryně financí Alena Schillerová, a to na Twitteru.

„Novelu zákona o státním rozpočtu na letošní rok právě podepsal prezident republiky. Zákonem reagujeme na aktuální vývoj, nová a plánovaná opatření ke stimulaci ekonomiky, nebo vyšší potřebu investic,“ uvedla.

Zvyšování rozpočtu

Pokud jde o daný rozpočet, jeho celkové příjmy mají nově být 1364,8 miliardy korun a celkové výdaje 1864,8 miliardy korun. Proti původně schválenému rozpočtu se tak příjmy snižují o 213,3 miliardy Kč a výdaje se naopak zvyšují o 247 miliard Kč. S tím souvisí i to, že státní dluh letos kvůli navýšení schodku celkově vzroste o 481 miliard korun.

Co se týče nového rozpočtu, změny v něm by měly zahrnovat 12 miliard korun pro ministerstvo práce, a to na programy podpory zaměstnavatelů Antivirus A a B. Rovněž tato novela posiluje o 5,6 miliardy dotace na sociální služby a zakotvuje 12,8 miliardy Kč pro příspěvek obcím, který mají dostat jako kompenzaci výpadku příjmů ze sdílených daní. Škodné nebude ani ministerstvo kultury, kterému se přidává miliarda na investice do materiálně technické základny státních kulturních zařízení. Miliarda poputuje také na podporu lázeňství a ministerstvu pro místní rozvoj se přiděluje 500 milionů korun na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

Navýšení schodku však neprobíhalo úplně hladce, jelikož opozice vládu opět kritizovala za to, že nenavrhuje úspory v provozu státu a že si v časech hospodářského růstu nevytvořila rezervy. Schodek i zadlužení tak někteří opoziční řečníci označovali za astronomické. S tím ale nesouhlasil premiér.

Kromě toho sněmovna na návrh KSČM požádala vládu, aby zpracovala koncepci konsolidace veřejných financí pro období 2021-2027. Vláda by ji poslancům měla předložit do 30. září.

Připomeňme, že nejvyšší deficit měl dosud rozpočet za rok 2009, a to kvůli dopadům světové hospodářské krize. Tehdy byl přes 192 miliard Kč.

Rozpočet na další rok

Uvádí se, že i když sněmovna teprve minulý týden odhlasovala konečné zvýšení rozpočtového schodku pro letošní rok, Schillerová již začne řešit rozpočet na rok další. S jeho sestavováním má začít během příštích měsíců.

„Budu se s rezorty hádat o každou korunu, ale zároveň nesmíme zaškrtit spotřebu,“ ujišťuje.

Schillerová o této otázce promluvila na Národní ekonomické konferenci, na níž uvedla, že se plánuje zaměřit na hledání úspor.

Naznačila tedy, že hodlá šetřit, ale ne za každou cenu. I šetření totiž musí mít svoje hranice. Podle svých slov se chce soustředit především na snižování provozních výdajů, kdežto ty investiční chce ponechat.

„U obou rozpočtů, které jsem dosud sestavovala, jsem hledala úspory – a budu je hledat i v tom dalším,“ řekla a dodala: „Já jsem jako první ministryně financí v historii škrtla ministerstvům peníze za takzvané mrtvé duše. Pro rok 2020 jsem rezortům seškrtala provozní výdaje o 10 procent a srazila počty úředníků a nyní jsem připravená v úsporách pokračovat. Budu se hádat o každou korunu.“

Pokud jde o šetření, Schillerová dodala, že další rok se bude „opatrně přistupovat i k růstu platů“, které neporostou takovým tempem jako v minulých letech. „Nesmíme zaškrtit spotřebu a investice,“ zdůraznila však a dodala, že pokud pro příští rok najde v rozpočtu úspory, rozhodně se budou pohybovat spíše v řádech jednotek než desítek miliard.

Doplnila ještě, že případné škrty pro příští rok se nebudou týkat ani široce kritizované slevy na jízdné pro studenty a důchodce.