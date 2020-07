Policisté pátrají po mladém muži, který utekl z léčebny v Dobřanech. Varují, že může být nebezpečný sobě i svému okolí

Podle informací je hledaný muž závislý na drogách a má sklony k násilí. Svědčí o tom i fakt, že v minulosti byl stíhán za pokus o vraždu. Z tohoto důvodu policie varuje ostatní, aby se jej nepokoušeli zadržet. Může být totiž nebezpečný jak sobě, tak i okolí.

„Hledaný muž je pacientem zdravotnického zařízení v Dobřanech. Ve středu se nevrátil z povolené vycházky po areálu. Má soudem nařízené ústavní léčení, jelikož se v minulosti dopustil trestné činnosti násilného charakteru. Jedná se o uživatele drog, a tak může být nebezpečný sám sobě i svému okolí," uvedla policejní mluvčí Ivana Jelínková.

„Hledaný muž je hubené postavy, vysoký okolo 180 centimetrů. Má modré oči a oholenou hlavu i vousy. Na sobě měl modrou teplákovou soupravu a tenisky,“ dodala mluvčí.

Dle Jelínkové má Vidím uloženo soudem ochrannéNásledně upřesnila informace o tom, jak hledaný muž vypadá.

Policisté tak žádají veřejnost o aktivní spolupráci. Jakékoli informace o pohybu či výskytu tohoto muže tak mohou hlásit na kterékoliv policejní služebně nebo na lince 158.

Pokud jde o to, kde by se Vidím mohl nyní pohybovat, policie pracuje s verzí, že by se mohl nacházet v hlavním městě. Pohybovat by se ale mohl i v Karlových Varech, kde má trvalé bydliště.

„Může ale také cestovat napříč celou Českou republikou,“ řekla Jelínková.