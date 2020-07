„Nová levice je mnohem nebezpečnější než současní komunisté.“ Zahradníková posílá tvrdý vzkaz novodobým antikomunistům

Zahradníková začala své povídání na sociální síti zmínkou o úmrtí bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše. To je totiž podle ní teď asi hlavní tuzemskou zprávou, jelikož na tuto smutnou událost všude možně čte různorodé reakce.

„Vkusné, méně vkusné i úplně nevkusné. Na barikádách opět povstávají stateční antikomunisté, kteří však v drtivém případě před rokem 1989 nějak „nenašli čas“ se vůči komunismu vymezit…“ podotkla k reakcím na skon Jakeše.

Místopředsedkyně hnutí Trikolóra přitom zdůrazňuje, že komunismus byl podle jejího mínění od začátku až do konce zlo, což je třeba neustále připomínat. Neměli by to dle ní ale nutně dělat všichni… Proč?

„Když vám to ale připomínají ti, kteří chtějí zavádět pod rouškou údajné liberální demokracie, v podstatě ty samé pořádky, je to trapné,“ myslí si politička.

„Jednou stávkují v rámci kampaně Fridays for Future za klima, podruhé obviňují v rámci kampaně MeToo „devadesátileté“ pány z dotyku, jindy zase v rámci kampaně Black Lives Matter rabují v obchodech a ničí sochy,“ uvádí.

V další části svého textu se věnuje tomu, kdo obsadil místo po, kteří naštěstí již téměř vyklidili pozice. Za jejich přímé následovníky tak označuje tzv. aktivisty.

V závěru pak ještě podotýká, že sice „vypořádávání se s komunismem na sítích“ v souvislosti s úmrtím pana Jakeše je fajn, ale podle ní bychom se měli věnovat spíše nové levici.

„Ta je totiž mnohem nebezpečnější než současní komunisté. Už jen proto, že dostává prostor v médiích, na školách a je přítomna i ve státních institucích. Už jen proto, že chce naše myšlení a životy otočit naruby a změnit mnohem zásadněji,“ uzavřela svůj post a dodala hashtag #branmenormalnisvet.

Smrt Miloše Jakeše

V úterý 14. července jsme informovali o tom, že ve věku 97 let zemřel bývalý komunistický politik Miloš Jakeš. Smrt někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ však jeho okolí tajilo. Dokonce již proběhl pohřeb, a to v úterý v motolském krematoriu. Tuto informaci potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje.

Podle aktuálních informací se pohřeb bývalého generálního tajemníka KSČ Miloše Jakeše konal v úterý. Smuteční obřad proběhl v pražském motolském krematoriu bez účasti veřejnosti. Účastníci pohřbu však odmítali hovořit s médii.