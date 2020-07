Autor nenávistných komentářů o prvňáčcích byl napodruhé potrestán teplickým soudem. Ovčáček ihned poukázal na dvojí metr

Dnes se objevily informace o tom, že Okresní soud v Teplicích napodruhé potrestal autora nenávistných komentářů o prvňáčcích. Uvádí se, že dotyčný byl potrestán podmíněným trestem vězení 16 měsíců s odkladem na tři roky. Tento rozsudek však není pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou.

Zaměříme-li se na danoupodrobněji, zmiňme, že ji v listopadu 2017 odstartovaly komentáře pod fotografií prvňáčků ze Základní školy Plynárenská. Právě do ní totiž chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Kroupa měl pod touto fotkou zveřejnit následující komentář: „Ještě, že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí.“ Soudkyně Lucie Yakut uvedla, že se prokázalo, že profil na sociální síti, z něho byly komentáře napsány, patří Kroupovi.

Připomeňme, že soud před rokem Vítězslava Kroupu viny zprostil. Odvolací soud však rozsudek zrušil a vrátil případ do Teplic. Dotyčnému za tento čin hrozilo vězení, a to od šesti měsíců do tří let.

Soudkyně nyní uvedla, že za polehčující okolnost se považuje doba, jaká od skutku uplynula. Soud doplnil dokazování na základě pokynů krajského soudu o výslech několika svědků. Kroupa ale sám vypovídat odmítl a při pondělním hlavním líčení nevyužil možnosti závěrečného slova. Uvádí se, že svých skutků nelitoval.

Kroupův obhájce uvedl, že komentář pod fotkou byl humorem, soud to tak však nevidí. Dle něj se jedná o přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

„V žádném případě nebylo možno dospět k závěru, že komentář by byl byť zcela nevhodným vtipem či žertem ze strany obžalovaného, rozhodně se nejednalo o humor,“ řekla soudkyně.

„Odkaz na takovýto postup lze vyhodnotit jako projev nenávisti a její podněcování,“ doplnila.

Dvojí metr? Názor Jiřího Ovčáčka

Lucie Yakut ještě podotkla, že dle jejího mínění je obsahem komentáře odkaz k „řešení“ ve formě vyvražďování v plynových komorách tak, jak se to dělo za druhé světové války Židům.

K celé záležitosti se prostřednictvím sociální sítě vyslovil i oficiální mluvčí českého prezidenta, Jiří Ovčáček. Ten se pokusil poukázat na dvojí metr v rozhodování o trestech u podobných případů.

„Dva soudy. Dva rozdílné rozsudky. Názor si učiní každý sám,“ napsal na Facebooku.

Ve svém postu tak narážel na květnové rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 8, které se týkalo výroků na adresu Miloše Zemana. Zastupitel středočeské Jesenice u Prahy a člen tamní ODS Martin Lang se totiž v minulosti nechal unést a na Facebooku českého prezidenta označil za Hitlera a vykřikl, že „je nutné tu zrůdu podřezat jako přestárlou svini“. Tento výrok zazněl loni v dubnu, a to v reakci na Zemanův souhlas se zdaněním církevních restitucí.

Tehdy však samosoudce Miloslav Sládek posuzující případ rozhodl, že slova o zavraždění prezidenta České republiky nejsou trestným činem, ale maximálně přestupkem. Dle něj by tak Langův případ neměl být řešen trestněprávně, ale v přestupkovém řízení nějakou pokutou.

„Svoboda projevu není bezbřehá, nemůžeme si prohlašovat kdy chceme a co chceme, měli bychom dodržovat hodnoty slušného vyjadřování,“ uvedl Sládek a zároveň podotkl, že stejné hranice jsou často porušovány ze strany politiků, kteří ovšem požívají výhod své imunity.

Sám Lang se nechal slyšet, že se cítí naprosto nevinný a že svým příspěvkem „pouze uplatňoval svá ústavní práva zaručená Listinou základních práv a svobod“.

Zmiňme, že soud případ postoupil městské části Praha 8.