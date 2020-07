Na Karvinsku se situace zklidňuje. Hejtman ocenil pomoc armády a zmínil se o růstu počtu odběrových míst

Vypadá to, že situace kolem nákazy koronavirem se v Moravskoslezském kraji uklidňuje. Právě tam totiž bylo nedávno zaznamenáno ohnisko nákazy, a to v dolech na Karvinsku. Informaci potvrzují tamní hygienici, ale také moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Podle něj navíc dochází ke zklidnění i v dalších částech kraje.

Daný hejtman se k situaci vyslovil v rozhovoru pro deník Právo, ve kterém mimo jiné zmínil pomoc české armády.

„Jsem velice rád, že vláda vyslyšela mou žádost a do Moravskoslezského kraje vyslala armádu. Bude to významná pomoc při testování, které je v aktuální situaci v našem regionu potřebné. Každá taková pomoc je pro nás velmi důležitá. Věřím, že pomoc vojáků bude stačit a pomůže k rychlejší stabilizaci aktuální situace,“ uvedl.

„Dosud bylo otevřeno v pondělky, středy a pátky dopoledne. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali nárůst počtu žadatelů o test, tak jsme rozšířili provozní dobu,“ řekla k věci mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

Rovněž zdůraznil, že v kraji roste, a zároveň se prodlužuje i jejich provoz. Vzhledem k tomu tak například odběrové místo u ostravské městské nemocnice bude nově provádět odběry od 8 do 16 hodin, na rozdíl od původní doby od 8 do 12 hodin. Kromě toho změna zahrnuje i to, že od příštího týdne bude dané odběrové místo k dispozici každý pracovní den.

Mluvčí ještě doplnila, že na konci minulého měsíce bylo odebíráno v průměru 37 stěrů denně. V současné době je to již 57 vzorků.

Uvádí se také, že nová odběrová místa tento týden vznikla u nemocnic v Karviné a Bílovci na Novojičínsku. Díky tomu je tak nyní v celém Moravskoslezském kraji k dispozici až 13 míst, na nichž se mohou lidé nechat otestovat, zda nejsou nakaženi nemocí covid-19.

Ohniska v ČR a nutná opatření

Připomeňme, že v ČR jsou nyní evidována lokální ohniska nejen na Karvinsku, ale také na Frýdecko-Místecku, Kutnohorsku a Jihlavsku.

„Měli jsme dnes jednání s organizátory kulturních a společenských akcí, instruovali jsme je o tom, že dodržování hygienických nařízení si musí zabezpečit sami,“ řekl ředitel jihlavských strážníků.

Pokud jde o Jihlavu, tak na koronavirovou prevenci reagují občané ukázněně a s pochopením, jak uvedl ředitel tamní městské policie Jan Frenc. V místě totiž byla zavedena povinnost znovu nosit roušky, a to zejména ve vnitřních prostorách veřejně přístupných budov a hromadné dopravy. Pokud jde ale například o kulturní akce, ty město zakazovat nehodlá.

Za zmínku stojí i to, že se nákaza v Jihlavě ani v Kraji Vysočina lavinovitě nešíří. Za poslední den byly v tomto kraji hlášeny jen čtyři případy ze 119 testovaných.

Koronavirus aktuálně v ČR

Česko má aktuálně 4613 nakažených, za středu se nákaza projevila u 134 lidí. V nemocnicích je nyní 135 pacientů, 19 z nich je ve vážném stavu. Na covid-19 v ČR zemřelo již 355 nakažených.

Lékaři vyléčili již 8507 pacientů. České laboratoře provedly 606 878 testů.

V Česku byly také odhaleny případy nákazy u lidí, kteří se vrátili ze zahraničí. V evidenci infekčních nemocí je od 1. do 11. července evidováno devět případů ze šesti zemí. Tři nakažení se vrátili ze Slovenska, dva ze Švédska a po jednom z Chorvatska, Británie, Maďarska a Srbska.