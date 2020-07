Rychlík Krušnohor na Teplicku přejel výhybku. V souvislosti s tím muselo být evakuováno až 80 lidí

Uvádí se, že vlak na cestu ze stanice Řetenice vyjel krátce před devátou hodinou ráno.

„Vlak přejel výhybku, zastavil a přímo z vlaku evakuovali drážní hasiči 80 lidí a trať byla uzavřena,“ uvedl k incidentu operační důstojník krajských hasičů.

„Mohu pouze potvrdit, že byla poškozena výhybka. Na tři hodiny byl zastaven provoz a v současnosti se tam jezdí provizorně desetikilometrovou rychlostí,“ podotkl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Evakuovaní cestující se vrátili zpět do stanice. Podle informací na místo nehody nemuseli nakonec drážní inspektoři vyjet. Celou událost nyní vyšetřuje Správa železnic.

Škoda na výhybce by měla být podle Martina Drápala odhadnuta na 300 000 Kč. Zmiňme, že zítra, v pátek 17. července, bude od 08.00 do 11.00 hod na trati kvůli opravě výhybky provoz zastaven. Pak by ale měl být už bez omezení.

Nedávné incidenty na českých železnicích

Připomeňme, že za poslední měsíc došlo hned k několika událostem různého druhu a různé závažnosti. Včera večer například na Chrudimsku při vjezdu do stanice Medlešice vykolejil osobní vlak. Podle informací ale při incidentu nebyl nikdo zraněn. Další komplikace pak nastaly ve Skalici u České Lípy, kde museli zasahovat hasiči kvůli velkému úniku hydraulického oleje z lokomotivy.

Včera jsme také psali o tom, že u Velkých Opatovic na Blanensku se ráno na přejezdu srazil osobní vlak s dodávkou. Vlak vykolejil a podle dostupných informací byl řidič dodávky lehce zraněn a následně převezen do nemocnice. Štěstím bylo, že vlak nepřevážel žádné cestující. Policisté se domnívají, že řidič dodávky přehlédl přijíždějící vlakovou soupravu.

V úterý 14. července se zase poblíž Českého Brodu srazil osobní a nákladní vlak. Na místě byly desítky zraněných, nakonec byli čtyři lidé zraněni těžce. Strojvůdce osobního vlaku zemřel. Dnes ráno začala speciální technika odklízet trosky vlaků. Nehodu zřejmě zavinila lidská chyba.

Na začátku minulého týdne došlo k čelní srážce dvou osobních vlaků u obce Pernink na Karlovarsku. Nehoda si vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných, z čehož 9 lidí utrpělo střední a těžká zranění.

K další nehodě došlo v pátek v podvečer v Praze-Běchovicích. Tehdy se srazil osobní vlak s rychlíkem. Při incidentu, u něhož hasiči evakuovali stovky lidí, nebyl však naštěstí nikdo zraněn. Podle šéfa Drážní inspekce havárii zřejmě způsobila lidská chyba.

Za zmínku však stojí i nedělní nehoda na Domažlicku, kdy jsme informovali o srážce vlaku s osobním automobilem. Řidič auta tehdy z nehody vyvázl se zraněním.